Zeugenhinweise zu Brand in Lauchheim gesucht

In Lauchheim haben am Samstag mehrere Heulagen und Strohballen gebrannt. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Wie bereits berichtet, brannten am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr im Bereich des Parkplatzes gegenüber dem Friedhof in der Lippacher Straße 26 Heulagen und fünf Strohballen. Es entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. Zusätzlich stehen Entsorgungskosten in noch unbekannter Höhe an.

Die Polizei geht nach bisherigen Ermittlungen davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die Ermittlungen werden vom Polizeiposten Westhausen geführt, der unter Telefon 07363 / 919040 um Hinweise auf den Täter sucht.

Zudem wurde vom Geschädigten für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 800 Euro ausgesetzt. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Ausgeschlossen ist die Belohnung auch für einen eventuellen Tatbeteiligten.