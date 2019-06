Zapfenstreich der Lauchheimer Bürgerwehr mit Ehrungen

In mehr als 100-jähriger Tradition hat die Bürgerwehr ihr Stiftungsfest am Fronleichnamstag begangen und hierzu am Vorabend auf dem Marktplatz den Großen Zapfenstreich aufgeführt.

Seit vielen Jahren schon sind bei diesem militärischen Zeremoniell Trompeter und Schlagzeuger der Stadtkapelle, hier der Musikzug der Bürgerwehr, besonders gefordert. Unter Leitung von Jürgen Schenk meisterten die Solisten bravourös rhythmisch anspruchsvolle Signale. In das Finale, die Nationalhymne, stimmten die Besucher mit ein. Diesen hatte Bürgermeisterin Andrea Schnele dafür gedankt, dass sie der Einladung zum feierlichen Auftakt des Fronleichnamsfestes gefolgt sind und begrüßt den Landeskommandanten der Württembergisch-Hohenzollerischen Garden und Wehren, Oberst Jürgen Rosenäcker aus Crailsheim.

Paul Schmid, stellvertretender Kommandant der Lauchheim Bürgerwehr, sagte, er habe den Landekommandanten wegen einer besonderen Ehrung bestellt. Ein guter Grund sei das für ihn gewesen, sehr gerne nach Lauchheim zu kommen, sagte Rosenäcker. Seine Aufgabe war es dieses Mal den Mann zu ehren, der sonst immer die Landesehrenzeichen überbringe: Peter Preissler. Seit 40 Jahren ist er bei der Lauchheimer Bürgerwehr, seit 33 Jahren der Kommandant und seit 1991 im Landeskommando. Hierfür erhielt er die silberne Verdienstmedaille des Landesverbandes.

Die Ehrungen werden traditionelle beim Zapfenstreich vorgenommen. Für 60-jährige Mitgliedschaft im Musikzug wurde Josef Herzog mit „Gold und Brillanten“ geehrt. Für 30 Jahre Schütze und Zeugwart wurde Ludwig Pfitzer, für 30 Jahre Musiker Thomas Höhnle, für 20 Jahre Tambour Markus Krauß und für zehn Jahre Schütze Martin Benesch geehrt. Michael Baumann bislang aktiv als Pionier, schied aus der Bürgerwehr aus und wurde zum Ehrenmitglied ernannt.