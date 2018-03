Nachdem der Lenker eines Wohnmobils am Mittwochnachmittag gegen 17.40 Uhr an einer Tankstelle in Hauptstraße getankt hatte, hat er beim Wegfahren einen dort stehenden VW Caddy beschädigt. Der Wohnmobilfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden am VW von rund 700 Euro zu kümmern.