Wilderei: Jäger findet verdächtige Blutspuren

Von Schwäbische Zeitung

Ein 52-jähriger Allgäuer ist am Dienstag bei einem Skiunfall im Kleinwalsertal in Österreich bei einer Pistenkollision schwer verletzt worden. Von wem er gerammt wurde, ist bislang völlig unklar.

Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg jetzt mitteilte, fuhr der Mann aus Isny gegen Mittag von der Bergstation der Zweiländerbahn am Skigebiet Fellhorn auf dem so genannten "Haushang" talwärts in Richtung Talstation der "Zwerenalpbahn".

Gegen Ende des Steilhangs wurde der 52-jährige von einem unbekannten Skifahrer ...