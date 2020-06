Wieder brennt ein Auto: Polizei vermutet Verbindung zwischen den Taten

Am vergangenen Sonntag ist ein in der Kuhsteige abgestellter Pkw in Flammen aufgegangen. Ein Täter konnte bisher nicht ermittelt werden. Jedoch vermutet die Polizei Verbindungen zu weiteren mutmaßlichen Brandstiftungen in Lauchheim, denen stets Autos zum Opfer fielen.

Ende Januar brannte ein Hybridfahrzeug in der Lindenstraße, ein Sachschaden von rund 54.000 Euro entstand. Im September vergangenen Jahres fing ein Opel in der Albstraße Feuer. In der selben Nacht versuchte ein Unbekannter, einen weiteren Pkw in der Schillerstraße mit Brandbeschleuniger anzuzünden.

Besitzer bemerkte Brand gegen 2 Uhr

Und nun traf es den Pkw, der am Sonntag in einer Hofeinfahrt abgestellt war. Laut Polizei war der Besitzer des Fahrzeugs gegen Mitternacht ins Bett gegangen. Gegen 2 Uhr soll er den in Vollbrand stehenden Pkw bemerkt haben. Auch ein daneben abgestelltes Fahrzeug wurde durch das Feuer beschädigt.

Ob es Verbindungen zwischen den einzelnen Bränden gebe, wisse man bisher nicht, es sei jedoch zu vermuten, teilt ein Polizeisprecher mit. Seit dem letzten Brand im Januar sei lange nichts mehr passiert.

Es sei allerdings ungewöhnlich, dass in Lauchheim immer mal wieder Fahrzeuge brennen würden. Das sei sicher kein Zufall, so der Polizeisprecher weiter. Man gehe von Brandstiftung aus.

Beschreibung des Unbekannten

Im jüngsten Fall hat es allerdings Beobachtungen durch einen Zeugen gegeben. Dieser hat im Bereich des brennenden Fahrzeuges einen etwa 30 Jahre alten Mann bemerkt, der möglicherweise mit der Brandstiftung in Verbindung steht.

Der Unbekannte ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und trug eine runde Nickelbrille. Bekleidet war er zudem mit einer schwarzen Jogginghose mit der Aufschrift Uncle Sam, einem schwarzen Kapuzenpulli sowie schwarzen Sportschuhen.

