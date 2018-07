Westhausen und Lauchheim rangeln um Werkrealschule

Das Thema Werkrealschule erhitzt die Gemüter in Lauchheim und Westhausen. Die Hauptschulen in beiden Gemeinden sind jeweils zu klein, um eigenständige Werkrealschulen zu werden. Sollen sie sich zusammentun? Jetzt haben die Gemeinderäte in zwei zeitgleichen Sitzungen das Wort.

Die Frage, ob man kooperieren, unabhängig voneinander kandidieren oder ganz auf Werkrealschulen verzichten soll, ist umstritten. Am 15. Dezember läuft die Frist aus. Wer bis dahin die Einrichtung einer Werkrealschule nicht beim Stuttgarter Regierungspräsidium beantragt hat, wird im kommenden Schuljahr auch keine bekommen. Laut Richtlinie können nur zweizügige Hauptschulen in Werkrealschulen umgewandelt werden. „Von einer anzustrebenden Zweizügigkeit ist erst ab einer Mindestschülerzahl von 32 auszugehen“, heißt es in der Richtlinie des Kultusministeriums: Eine Voraussetzung, die bei den Hauptschülern weder die Propsteischulei Westhausen noch die Lauchheimer Deutschordenschule erfüllt.

Das Regierungspräsidium hat bereits signalisiert, dass es Kooperationen von Gemeinden wohlwollend gegenübersteht. Jedoch bedeuten Kooperationen meist, dass an einzelnen Standorten Klassen aufgegeben werden. Sowohl Lauchheim als auch Westhausen sehen sich in der überlegenen Rolle. Westhausen ist die einwohnerstärkere Gemeinde, Lauchheim ist die Stadt mit starkem Schulstandort.

Am 9. Dezember tagen die Räte

„Wir werden bis zur letzten Minute in Verhandlungen mit verschiedenen Partnern sein“, sagt Westhausens Bürgermeister Herbert Witzany. „Unser erster Partner ist dabei die Stadt Lauchheim.“ Die endgültige Entscheidung soll in einer öffentlichen Sondersitzung des Gemeinderats am 9. Dezember fallen.

In Lauchheim findet die Gemeinderatssitzung parallel statt. Das Thema Werkrealschule wird dort unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt. Auch Lauchheims Bürgermeister Werner Kowarsch bestätigt, dass noch Verhandlungen mit Westhausen laufen.

Andere Ostalb-Gemeinden in ähnlicher Lage haben sich bereits zu Kooperationen entschlossen. So bewerben sich Hüttlingen und Neuler mit einem gemeinsamen Konzept, das den Verbleib der Klassen 5 bis 9 an beiden Schulstandorten vorsieht. In Westhausen und Lauchheim wird allerdings auch eine andere Lösung diskutiert: Beide Gemeinden behalten ihre Hauptschulen und hoffen darauf, dass diese Hauptschulen in ländlicher Umgebung für Eltern dennoch attraktiver sind als Werkrealschulen in der Stadt wie die Wasseralfinger Talschule.