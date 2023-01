Welturaufführung der „Offenbarungssinfonie“

Karten: www.jpo-w.de, Telefon 07363/961817 oder an allen CTS-Vorverkaufsstellen. Für Schulklassen gibt es Sonderkonditionen. Infos: Mail an info@schloss-kapfenburg.de oder Telefon 07363/961817.

Das Programm des Frühjahrsprojekts der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg (JPO) steht. Neben der Ouvertüre von Beethovens „Die Geschöpfe des Prometheus op. 43“ wird Komponist Lukas Hadinger persönlich in das Werk einführen, das welturaufgeführt wird – die „Offenbarungssinfonie“.

Genesis, die Schöpfungsgeschichte, ist das Vorspiel zur Komposition, die in vier Sätzen von Gottesbegegnungen im Alten Testament erzählt. Wie dort, steht auch in der Komposition die Dunkelheit am Anfang – ein düsteres Viertonmotiv in e-Moll. Als Spiegel der ersten sechs Tage der Schöpfung steigert es sich in sechs Stufen zur Gottesmelodie, ehe am Ende – dem siebten Tag – Ruhe zurückkehrt.

Die Gottesmelodie ist dabei das wichtigste Thema der „Offenbarungssinfonie, sie zieht sich durch das gesamte Werk und ertönt immer dann, wenn es zur Begegnung von Gott und den Menschen kommt - genauer gesagt zu den Treffen mit Jakob, Mose und Elija. Alle Drei befinden sich in einer tiefen Lebenskrise, als Gott sich ihnen offenbart. Die Sinfonie endet schließlich, wie sie begonnen hat – in der absoluten Ruhe.

Das Programm: Ludwig van Beethoven, „Die Geschöpfe des Prometheus op. 43, Ouvertüre; anschließend Werkeinführung „Offenbarungssinfonie“ in vier Sätzen, Einführungen durch den Komponisten Lukas Hadinger mit Tonbeispielen durch das Orchester.

Konzerttermine: Samstag, 15. April, 20 Uhr: Heidenheim Waldorfschule; Sonntag, 16. April, 18 Uhr: Stadthalle Aalen; Samstag, 22. April, 20 Uhr: Kochertalmetropole Abts-gmünd; Sonntag, 23. April, 18 Uhr: Stadtgarten Congress Centrum Schwäbisch Gmünd.