Rund um die Feuerwache Schwäbisch Gmünd kämpfen 36 Feuerwehrgruppen aus dem gesamten Ostalbkreis um die begehrten Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold. Die Ipf- und Jagst-Zeitung hat zur Feier ihres 200-jährigen Bestehens in diesem Jahr die Patenschaft für die Feuerwehrgruppe aus Lauchheim übernommen.

Am Freitag, 29. Juni, und Samstag, 30. Juni, finden die jährlichen Prüfungen zur Abnahme der Feuerwehrleistungsabzeichen aller Feuerwehren im Ostalbkreis statt. Gastgeber in diesem Jahr ist die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd. Rund um die Feuerwache in der Sebaldstrasse und den Sebaldplatz zeigen die teilnehmenden Feuerwehrgruppen ihre Leistungs- und Koordinationsfähigkeit bei Einsätzen. Geprüft werden standardisierte Abläufe, die einen Löschangriff beziehungsweise eine technische Hilfeleistung simulieren. „Das hilft im realen Einsatz die Abläufe innerhalb einer Einsatzgruppe zu automatisieren. Dann sitzt jeder Handgriff zum Beispiel auch mitten in der Nacht und ohne langes Überlegen“, sagt Kreisbrandmeister Otto Feil.

Mehr als 300 Frauen und Männer aus 36 Feuerwehrgruppen des Ostalbkreises werden sich am Wochenende dieser Herausforderung stellen. Als Lohn winken den Teilnehmern die begehrten Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold, die je nach abzuleistendem Prüfungspensum und natürlich erfolgreich bestandener Prüfung verliehen werden. Oft treten auch gemischte Gruppen bestehend aus Frauen und Männer verschiedener Feuerwehren an. Dies fördert die Kameradschaft von Feuerwehrangehörigen aus benachbarten Orten untereinander noch zusätzlich.

Die Ipf- und Jagst-Zeitung hat aus Anlass ihres 200-jährigen Bestehens in diesem Jahr die Patenschaft für eine der teilnehmenden Gruppen übernommen. Die Feuerwehrgruppe „Ipf- und Jagst-Zeitung“ besteht aus Feuerwehrfrauen und -männern der Wehren Lauchheim, Bopfingen und von SHW. Das achtköpfige Feuerwehrteam rund um den stellvertretenden Kommandanten von Lauchheim, Andre Blumenthal, übt bereits seit März dieses Jahres am korrekten und schnellen Ablauf der geforderten Übungen. Am Schluss soll das silberne Feuerwehrleistungsabzeichen der Lohn der vielen Arbeit sein. „Also, ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass das klappen wird“, meint Blumenthal zuversichtlich.