Wanderausstellung „Ein Herz für den Ostalbkreis“ im Rathaus in Lauchheim

Unter der Schirmherrschaft von Landrat Joachim Bläse startete das Kunstprojekt „Ein Herz für den Ostalbkreis“ im November 2020. „Durch das Herz für den Ostalbkreis wird die Idee der Inklusion durch den gesamten Ostalbkreis bekannt“, so Bläse. Das Herz ist jetzt im Rathaus der Stadt Lauchheim noch bis zum 25. Juli zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen.

Die Impulsgeberinnen Petra Pachner, Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung, und Susanne Schienle von der Lebenshilfe Aalen wollten mit einem Kunstprojekt ein positives Zeichen der Verbindung aller Menschen miteinander setzen. Mit voller Begeisterung beteiligte sich das Kinder- und Familienzentrum Kolibri an dem inklusiven Projekt. Insgesamt 50 Steine erhielten die Kinder zum freien Bemalen und Verzieren. „Aus diesem Grund sind wir sehr stolz, dass nun jeder das gemeinsame Kunstwerk im Rathaus in Lauchheim bewundern kann. Wir bedanken uns sehr, ein Teil des Projektes sein zu dürfen“, freut sich Bürgermeisterin Andrea Schnele. „Alle malten und gestalteten gemeinsam ihren Stein, der nun Teil eines Großen“ geworden ist. So entstehen Begegnungen zwischen Menschen und Berührungsängste können unkompliziert überwunden werden“, so Petra Pachner. „Insgesamt besteht das Herz momentan aus 390 Steinen. Es wird wachsen, denn Steine können von Besucherinnen und Besuchern angelegt und ergänzt werden“, berichtet Susanne Schienle.