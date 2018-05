Wahlen beim Wasserverband

/Westhausen (fm) - Bei der jüngsten Sitzung des Gemeindeverwaltungs- und Wasserversorgungsverbands Kapfenburg (GVWV) haben Wahlen auf der Agenda gestanden.

Andrea Schnele, Bürgermeisterin von Lauchheim und zugleich Vorsitzende des GVWV, schlug in der Sitzung vor, den neuen Bürgermeister von Westhausen, Markus Knoblauch, zu ihrem Stellvertreter zu bestellen. Die Versammlung folgte Schneles Vorschlag. Knoblauchs Wahl erfolgte einstimmig. Gewählt wurde zudem ein neuer Verbandsrechner. Den Posten hatte bislang der ehemalige Westhausener Kämmerer Thomas Werner inne. Da Werner seit Beginn dieses Monats einen neuen Job hat – er ist in der Finanzverwaltung der Polizeidirektion Aalen tätig – musste ein Nachfolger gefunden werden. Wie die Verbandsvorsitzende Schnele in diesem Zuge erklärte, werde der Posten des Verbandsrechners seit Bestehens des GVWV stets vom Westhausener Kämmerer bekleidet. Das habe sich in der Vergangenheit bewährt und solle deshalb beibehalten werden, regte Schnele an. Und so wurde von der Versammlung der neue Kämmerer der Gemeinde Westhausen, Matthias Legner, einstimmig in dieses Amt gewählt.