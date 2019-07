In seiner konstituierenden Sitzung hat sich der Hülener Ortschaftsrat nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten für die Wahl des Ortsvorstehers einigen können und dem Gemeinderat zwei Kandidaten zur Wahl vorgeschlagen.

Einer ist der amtierende Ortschaftsrat Andreas Walter und der andere Josef Lindenmeier. Zwei von sechs Ortschaftsräten in Hülen sind neu im Gremium, doch das Hauptproblem bleibt das alte und es heißt „drei gegen drei“, wenn es darum geht einen Ortsvorsteher zu küren. Für Überraschung in der Sitzung sorgte der wiedergewählte Ortschaftsrat Markus Mayer. Der 36-Jährige ist der Jüngste im Gremium das mit einen Altersdurchschnitt von 50 Jahren aufgestellt ist. Er war als Gegenkandidat zu Andreas Walter für die Wahl des Ortsvorstehers vorgesehen, zog aber seine Kandidatur zurück und gab bekannt, dass an seine Stelle Josef Lindenmeier trete.

Zu Beginn der Sitzung hatten Bürgermeisterin Andrea Schnele und Ortsvorsteher Andreas Walter Ortschaftsräte geehrt. 25 Jahre gehörte Josef Neher dem Gremium an und erhielt hierfür die Stadtverdienstmedaille in Silber. Für zehnjährigen Dienst als Ortschaftsrat wurde Ralf Pokorny und für 20 Jahre Josef Lindenmeier geehrt. Per Handschlag nahm die Bürgermeisterin dem neu bestellten Ortschaftsrat das Gelöbnis ab sich für das Wohl der Ortschaft einzusetzen mit der Hoffnung auf eine „von Vertrauen getragene Zusammenarbeit.“ Urkunden erhielten die ausscheidenden Ortschaftsräte Josef Neher und Ralf Pokorny.

Zur Diskussion kam auch ob der künftige Ortsvorsteher einen oder zwei Stellvertreter bekommen soll. Man entschied sich schließlich, die Wahl des Ortsvorstehers abzuwarten. Die Patt-Situation im neuen Gremium ist ähnlich der vor fünf Jahren. Drei Ortschaftsräte entstammen der Liste „Bürger pro Hülen“ und drei der Liste „Freie Bürger.“