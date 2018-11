„Wünsch dir was!“ heißt es beim 20. Festival Schloss Kapfenburg am 20. Juli 2019. Denn so heißt das Programm von SWR1 Pop & Poesie in Concert. Karten für das Stiftungsfest mit der Eröffnungsperformance „in situ 20 – solo!“ sind im Vorverkauf erhältlich.

Ein bemerkenswertes Orchester und herausragende Solisten, bekannte Werke der klassischen Musik, eine eindrucksvolle Kulisse, Lichtzauber und Feuerwerk – das und mehr erwartet die Besucher bei der 20. Eröffnungsperformance des Festivals am Freitag, 19. Juli. Es spielt die Junge Philharmonie Ostwürttemberg unter der Leitung von Uwe Renz. Solisten sind junge Talente der Region, die inzwischen professionell Musik machen oder kurz davor stehen, und Sänger, die mit dem Trude-Eipperle-Rieger-Preis ausgezeichnet wurden.

Die größten Hits aller Zeiten sind einen Tag später bei SWR1 Pop & Poesie in Concert zu hören. Beim Konzert am Samstag, 20. Juli, spielen neun Musiker, Sänger und Schauspieler Hits in ganz individuellen Versionen. Und das in der Originalsprache und der deutschen Übersetzung. Die Mischung aus Konzert, Lesung, Comedy und Show sorgt regelmäßig für Begeisterung. Begonnen hat die Erfolgsgeschichte 2009. Anlässlich der Jubiläumstour können SWR1-Hörer das Programm vor Weihnachten mit ihren Wunschtiteln selbst zusammenstellen.

Jede Menge Hits gibt es auch beim Konzert von Katie Melua und Band am Freitag, 26. Juli. „Nine Million Bicycles“, „The Closest Thing To Crazy“, „Piece By Piece“ – ihre glasklare Stimme und eindringlichen Songs haben die georgisch-britische Sängerin zum Weltstar gemacht. 15 Jahre nach ihrer ersten Welttournee rückt Melua die größten Erfolge ihrer Karriere in den Fokus der Konzertreise im Sommer 2019. Außerdem stehen Perlen ihrer neuen Doppel-CD „Ultimate Collection“ auf dem Programm. So ein Cover von Simon & Garfunkels „Bridge Over Troubled Water“ und eine auf die Essenz reduzierte Version des James-Bond-Klassikers „Diamonds Are Forever“.