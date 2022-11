Voranzeige für den Winter 2022/ 2023

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Skiclub Kapfenburg bietet auch diese Saison wieder zahlreiche eintägige und mehrtägige Ausfahrten an.

Vom 27. bis 30. Dezember geht es zur Familienfreizeit nach Sonthofen mit dem Freizeitclub LaOele. Am 14. Januar geht es zur Kursausfahrt nach Jungholz. Am Wochenende vom 21./22. Januar ist die Zweitagesausfahrt mit dem Freizeitclub LaOele. Zur Tagesausfahrt nach Ehrwald geht es am Samstag, den 4. Februar. Am 25. Februar fährt man zur 15-Stunden-Partyausfahrt nach Lermoos. Am 06. März findet die Montagsausfahrt ans Fellhorn statt. Abschließend findet die Freie-Pisten-Ausfahrt unter der Woche mit LaOele statt: Diese führt vom 20. bis 21. März ins Pitztal/ Hochzeiger.

Anmeldungen und weitere Informationen bei Hans-Lorenz Sachs, Tel 07363/3492, oder auf der Homepage www.skiclub-kapfenburg.de