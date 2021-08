Von der Straße abgekommen: 49-jähriger Motorradfahrer stirbt

Ein 49-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagabend auf der Landesstraße 1076 bei Hülen ums Leben gekommen. Am Samstagmorgen ereignete sich ein weiterer schwerer Unfall.

Bereits am frühen Freitagabend hat sich der tödliche Motorradunfall ereignet. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 49-jähriger Motorradfahrer mit seiner Maschine gegen 18 Uhr die Landesstraße aus Lauchheim kommend in Richtung Hülen entlang und kam hierbei auf Höhe Kapfenburg im Bereich der dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend schanzte er über die dortige Leitplanke und kam letztlich etwa 70 Meter neben der Fahrbahn auf dem abschüssigen Gelände zum Liegen. Da der Mann abends nicht nach Hause gekommen war, wurden noch am Abend Suchmaßnahmen eingeleitet. Als der Motorradfahrer schließlich am Morgen gefunden wurde, kam jede Hilfe zu spät. An seiner Yamaha entstand Totalschaden, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.

Zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagmorgen während der Unfallaufnahme vor Ort. Die Fahrbahn war zu diesem Zeitpunkt einspurig befahrbar, der Verkehr wurde entsprechend von den anwesenden Polizeibeamten an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen 9.30 Uhr näherte sich ein 59-jähriger Autofahrer der Unfallstelle von Lauchheim kommend und hielt gemäß den Weisungen der Polizeibeamten an. Ein hinter ihm fahrender 62-jähriger Fahrer erkannte die Situation nicht und fuhr ungebremst auf den vor ihm stehenden Wagen auf. Beide Fahrer erlitten hierbei Verletzungen, wobei bislang unklar ist, ob die Männer leicht oder schwer verletzt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf 80 000 Euro geschätzt. Beide Pkw wurden abgeschleppt.

Die Unfallstelle war anschließend zeitweise voll gesperrt. Viele Verkehrsteilnehmer ignorierten die Sperrung allerdings und versuchten, an dieser vorbeizufahren. Gegen mehrere Autofahrer wurde daher ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.