Vom Küchenmeister zum höchsten Amt des Deutschen Ordens

Wenn es um Schloss Kapfenburg und den Deutschen Orden geht, ist Winfried Kießling ein echter Experte. Mehrere Bücher und Artikel hat er über die Geschichte geschrieben und 2020 mit der Stiftung Schloss Kapfenburg den Schlossführer „Schloss Kapfenburg – Vom Deutschordensschloss zur Musikschulakademie“ veröffentlicht. Im Zuge der Recherchen für das Ringbuch ist Kießling auf viele neue und bislang unbekannte Informationen über Johann Eustach von Westernach gestoßen, die schließlich zu seinem neuesten Projekt führten: einem Buch über den wohl bekanntesten Ordensritter der Kapfenburg. Am Sonntag, 2. Mai, gibt er erste Einblicke in das Werk, das voraussichtlich im Sommer 2021 erscheinen wird.

Die Veranstaltung sollte ursprünglich im Rittersaal auf Schloss Kapfenburg stattfinden, muss jedoch coronabedingt in Präsenz entfallen. Stattdessen hat die Stiftung ein Video mit Kießling produziert, das am geplanten Termin als Live-Premiere bei YouTube zu sehen ist. Akademiedirektor Moritz von Woellwarth führt in den Vortrag „Johann Eustach von Westernach – Eine Karriere im Deutschen Orden“ ein.

Live-Premiere auf youtube.com/c/stiftungschlosskapfenburg und dem YouTube-Kanal der Rieser Kulturtage (Link via www.rieser-kulturtage.de). Das Video ist auch im Anschluss unter diesen Adressen aufrufbar.