Wie in jedem Jahr, haben die Reservisten und Heimatfreunde Röttingen den Katholischen Kindergarten Sankt Gangolf Röttingen eingeladen, um den Kindern zu zeigen, wie aus Äpfeln Apfelsaft hergestellt wird.

Im Hof von Hermann Weizmann und Familie Bernd Diemer wurde dieses Vorhaben an zwei Vormittagen umgesetzt. Zuerst durften die Kinder mit den Helfern die Äpfel von den Bäumen schütteln und in einer großen Wanne die Äpfel waschen. Anschließend wurden die Äpfel zerteilt und mit der Apfelpresse der Saft hergestellt. Dafür war viel Handarbeit und Kraft nötig. Der Aufwand sollte sich aber lohnen. Süßer Saft floss reichlich in die vorbereiteten Behälter. Bei der anschließenden Verkostung waren sich alle Einig: Frisch gepresster Apfelsaft schmeckt immer noch am Besten.