Viele Lieder und noch mehr Gesprächsstoff

- Zwei Jahre Pause. Da gab es beim Sommerfest der junggebliebenen Seniorinnen und Senioren natürlich viel zu erzählen - daneben wurden gemeinsam zahlreiche Lieder gesungen. Und der Zuspruch war beachtlich. Wie die Stadtverwaltung schreibt, nahmen trotz enormer Hitze mit über 30 Grad insgesamt 120 Junggebliebene am diesjährigen Fest im Ensemble am Oberen Tor teil. Besonders erfreulich war der Besuch der Bewohnerinnen und Bewohner, der Betreuerinnen und Betreuer des DRK-Seniorenzentrums Lauchheim.

Die Besucher des Sommerfestes hatten darüber hinaus die Möglichkeit, das Museum anzusehen. Das Angebot wurde auch aufgrund der kühleren Temperaturen im Museum sehr gut angenommen.

Ein Dankeschön sendet die Verwaltung auch an Bürgermeister a. D. Werner Kowarsch für die Seniorenarbeit über das ganze Jahr hinweg.

Auch für das kommende Jahr plant die Stadt Lauchheim laut Ankündigiung ein Sommerfest, das voraussichtlich am 3. August stattfinden soll. Schon jetzt appelliert die Verwaltuing an alle Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren: „Nutzen Sie den Nachmittag, um ein paar kurzweilige Stunden in schöner Atmosphäre zu verbringen.“