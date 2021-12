Klassik und Comedy, Konzerte, Geschichte, Kulinarik: Im kommenden Jahr bietet die Stiftung Schloss Kapfenburg ein abwechslungsreiches Programm. Neu ist dabei die Reihe „Turnaround – Jazz im Bandhaus“. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Eröffnet wird das Kulturjahr am 11. Februar von Markus Ehrlichs Flexibler Eingreiftruppe feat. Mette Nadja Hansen, das Konzert ist gleichzeitig der Auftakt zu „Turnaround“. Das Publikum kann sich dabei auf brillanten Band-Sound und die wunderbar Stimme der Dänin Mette Nadja Hansen freuen.

Auch bei den weiteren Konzerten von „Turnaround“ spielen einige der besten Jazzmusikerinnen und -musiker auf Schloss Kapfenburg. So ist im Mai die Tobias Becker Big Band zu Gast und das Tomasz Kowalczyk Trio hat im Oktober einen der vielseitigsten Musiker unserer Zeit eingeladen - Markus Stockhausen wird das Trio mit seinem einzigartig warmen und intuitiven Improvisationsstil an der Trompete begleiten. Zum Abschluss der neuen Reihe im November kann man schließlich Moritz von Woellwarth mit seinem „Ab-strakt Orchester“ live erleben.

Zusätzlich hat das Young Stage Förderkonzert in Kooperation mit den Jazz Lights Oberkochen bei „Turnaround“ eine neuen Ehrenplatz erhalten. Mit „FYS“ aus Waldstetten und dem „Konstantin Kölmel Project“ stehen zwei junge Trios auf der Bühne.

Bei der Accelerando-Konzertreihe präsentiert die Stiftung am 24. Februar die Newcomerin Johanna Summer und der Schumann-Spezialist Florian Uhlig bei „Schumann beflügelt“ vor.

Im Mai entführt Bandonegro bei „Viva el Tango“ das Publikum in eine südamerikanische Nacht. Weitere Gäste bei Accelerando sind die Microband, Rotationen 4.0 und das Ensemble il capriccio. Jess Jochimsen präsentiert am 20. Oktober in bewährter Qualität erneut die „Nacht der Poet:innen“.

Termine

11. Februar, 20 Uhr: Markus Ehrlichs Flexible Eingreiftruppe feat. Mette Nadja Hansen;

24. Februar, 19.30 Uhr: Johanna Summer & Florian Uhlig;

13. März, 11 Uhr: Metrum Big Band;

24. März, 20 Uhr: JazzMa mit FYS und den Konstantin Kölmel Trio;

24. April, 11 Uhr: Musik ohne Grenzen;

6. Mai, 20 Uhr: Tobias Becker Big Band;

19. Mai, 19.30 Uhr; Bandonegro;

26. Mai, 19.30 Uhr: Saxofourte;

29. Mai, 11 Uhr: JFA Big Band – Swing & more;

23. Juni, 19.30 Uhr: Microband;

26. Juni, 17.30 Uhr: Bundespreisträger „Jugend musiziert“;

22. bis 31. Juli: Festival Schloss Kapfenburg;

29. September, 19.30 Uhr: Rotationen 4.0;

7. Oktober, 20 Uhr: Tomasz Kowalczyk Trio feat. Markus Stockhausen;

13. Oktober, 19.30 Uhr: Verleihung 17. Trude-Eipperle-Rieger-Preis;

20. Oktober, 19.30 Uhr: Nacht der Poet:innen;

24. November, 19.30 Uhr: il capriccio;

25. November, 20 Uhr: Abstrakt Orchester;

31. Dezember, 18 Uhr: Silvesterparty.