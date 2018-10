Unbekannter wirft Steine durch Scheibe.

Ein Unbekannter hat am frühen Donnerstagmorgen gegen 0.40 Uhr einen Stein durch die Fensterscheibe eines Lokals in der Hauptstraße geworfen. Dieser landete im Bereich eines Geldspielautomaten, an dem gerade ein Gast spielte.

Anschließend soll nach Zeugenaussagen ein Fahrzeug an dem Lokal vorbeigefahren sein. Im Außenbereich konnten weitere faustgroße Steine gefunden werden.