Unbekannter steckt Auto in Lauchheim in Brand

Ein bislang Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen einen Sachschaden von rund 4500 Euro, als er einen in der Kuhsteige abgestellten Pkw Fiat in Brand steckte.

Der Besitzer des Fahrzeuges hatte den Pkw gegen 22.30 Uhr in seiner Hofeinfahrt abgestellt und war gegen Mitternacht ins Bett gegangen. Gegen 2 Uhr bemerkte er den in Vollbrand stehenden Pkw. Auch ein daneben abgestelltes Fahrzeug wurde durch das Feuer beschädigt. Ein Zeuge hatte im Bereich des brennenden Fahrzeuges einen circa 30 Jahre alten Mann bemerkt, der möglicherweise mit der Brandstiftung in Verbindung steht.

Der Unbekannte ist circa 1,65 bis 1,70 Meter groß und trug eine runde Nickelbrille. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose mit der Aufschrift „Uncle Sam“, einem schwarzen Kapuzenpulli und schwarzen Sportschuhen.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07361 / 5240 um weitere Hinweise auf die Person und verdächtiger Wahrnehmungen.