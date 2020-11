Unbekannte stehlen Zigarettenautomaten und werfen ihn in die Jagst

In der Nähe des Tennisheims ist am Dienstagmorgen ein aufgebrochener Zigarettenautomat in der Jagst gefunden worden. Diesen haben Unbekannte laut Polizeimitteilung in der Nacht aus einer Gaststätte in der Lauchheimer Hauptstraße gestohlen und aufgebrochen.

Der Automat soll dann mit einem Handwagen, der ebenfalls in der Nähe gefunden wurde, bis zur Jagst transportiert worden sein. Dort warfen ihn die unbekannten Täter über das Brückengeländer in den Fluss.

Zuvor hatten sie ihn allerdings ausgeräumt, Zigaretten und Bargeld herausgeholt. Der Schaden ist laut Polizei noch nicht bekannt. Die Polizei Westhausen bittet unter der Telefonnummer 07363 / 919 040 um Zeugenhinweise.