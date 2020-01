Vom Staubsaugervertreter zur Legende – Sir Tom Jones gehört zu den ganz Großen des Musikbusiness. Am Mittwoch, 29. Juli, spielt der „Tiger“ auf Schloss Kapfenburg. Sein Auftritt komplettiert das Programm des 21. Festival Schloss Kapfenburg. Beginn ist 20.30 Uhr.

In den 50 Jahren seiner Karriere hat Tom Jones immer wieder seine erstaunlichen Stärken unter Beweis gestellt. Während er im Sommer seinen denkwürdigen 80. Geburtstag feiert, begeistert er weiterhin sein Publikum als Live-Performer und mit zahllosen Hits. Und gerade die Kritiken für seine letzten Alben „Long Lost Suitcase“, „Spirit In The Room“ und „Praise & Blame“ zählen zu den besten seiner Laufbahn.

Der Sohn eines Bergarbeiters aus dem walisischen Pontybridd stieg vom Hilfsarbeiter und Staubsaugervertreter zur Ikone des Showgeschäfts auf. Überschäumende Bühnenpräsenz und eine enorme Variabilität machten ihn international zu einem der gefragtesten Live-Performer.

Hits wie „It’s Not Unusual“, „Thunderball“ für den gleichnamigen James Bond-Blockbuster, „Delilah“, „What’s New Pussycat?“, „She’s A Lady“, „Help Yourself” oder „Green Green Grass Of Home” zeigen eine ungewöhnliche Bandbreite und haben sich mehr als 100 Millionen Mal verkauft.