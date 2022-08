In der Gerlacherstraße wurde am Sonntag, gegen 3 Uhr, ein Brand gemeldet. Die Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass eine Thujahecke in Vollbrand stand. Die Hecke konnte gelöscht werden. Durch den Brand wurde die Fassade des angrenzenden Wohnhauses verrußt, sowie zwei Fenster und sechs Rollläden beschädigt. Der geschätzte Schaden liegt bei etwa 25 000 Euro.