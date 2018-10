Thuja-Hecke im Gewerbegebiet Lauchheim brennt komplett ab

Am späten Sonntagnachmittag ist die Feuerwehr Lauchheim zu einem Brand im Gewerbegebiet Lauchheim ausgerückt. Aufgrund der großen Trockenheit war eine Thuja-Hecke in Brand geraten. Das Feuer breitete sich rasend schnell entlang der Heckenreihe aus und drohte dabei auf ein angrenzendes Hallengebäude und einen Holzschuppen überzugreifen. Dank aufmerksamer Anwohner wurde die Feuerwehr schnell alarmiert. Binnen Minuten war die Wehr vor Ort und konnte Schlimmeres verhindern. An dem Einsatz waren insgesamt acht Feuerwehrleute und zwei Fahrzeuge beteiligt. Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Der Sachschaden betrug nach Angaben der Polizei etwa 10 000 Euro. Offenbar hatte eine Frau versucht, Unkraut abzuflammen, und dabei die Hecke aus Versehen in Brand gesetzt.

