Termine für die Truck-Trial-EM stehen

Die Termine 2015 für die Truck-Trial-Europameisterschaft stehen fest. Mit dabei ist wieder das Lauchheimer Team HS Schoch. Traditionell startet die Europa-Truck-Trial 2015 am Pfingstwochenende im südfranzösischen Montalieu-Vercieu in der Nähe von Lyon in die neue Saison. Ingesamt verteilen sich die sechs Wertungsläufe über drei Länder. Neben Frankreich, wo auch ein weiterer Lauf in Thiemebronne bei Calais unweit der französischen Atlantikküste gefahren wird, kämpfen die Teams in der österreichischen Sportstadt Kitzbühel und in Limberg/Maissau vor den Toren Wiens um die EM-Punkte.

In Deutschland macht die Europa-Truck-Trial in der Motorsport-Arena Oschersleben, in Göningen und in Dreis-Brück in der Eifel, wo zum ersten Mal ein Lauf ausgetragen wird, halt.

Termine, erster Lauf: 23./24. Mai, Montalieu-Vercieu (Frankreich); zweiter Lauf: 13./14. Juni, Dreis-Brück in der Eifel (Deutschland); dritter Lauf: 25./26. Juli, Motorsport-Arena Oschersleben, Gröningen (Deutschland); vierter Lauf: 1./2. August, Thiembronne (Frankreich); fünfter Lauf: 29./30. August, Kitzbühel, Oberndorf (Österreich); sechster Lauf: 5./6. September, Limberg/Maissau (Österreich).