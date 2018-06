Team „Drei Architekten“ erringt den ersten Preis

Erst brannte ein Bär, dann stand eine Sau in Flammen: In der Nacht auf Dienstag haben zwei Fälle von vermutlicher Brandstiftung die Wangener Feuerwehr in Atem gehalten.

Es war kurz nach Mitternacht, als die Wangener Feuerwehr alarmiert wurde, weil beim Klösterle im Vorderen Ebnet eine Bären-Holzskulptur brannte. Dieses Feuer war rasch unter Kontrolle. Etwa dreieinhalb Stunden später ging der nächste Feueralarm ein. Diesmal wurde ein offener Brand an einer Gebäudefassade am Postplatz gemeldet.