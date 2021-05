Stück aus der Tartanbahn geschnitten

Am vergangenen Wochenende ist, wie die Polizei erst jetzt mitteilt, die Anlaufbahn zur Weitsprunggrube an der Deutsch-Orden-Schule in der Hauptstraße beschädigt worden. Durch bisher unbekannte Vandalen wurde ein etwa zehn auf 20 Zentimeter großes Stück aus der Bahn herausgeschnitten. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 700 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer

07363 / 919040 entgegen.