Stolpersteine in Lauchheim verlegt

Unter Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern einer 10. Klasse der Lauchheimer Deutschorden-Schule (DOS) sind kürzlich sieben sogenannte Stolpersteine zur Erinnerung an in Lauchheim geborenen jüdische Mitbürger verlegt worden.

Es war die zweite Stolpersteinaktion, initiiert durch Peter Maile und Gerold Wenzel, die sich des Erinnerns einer ehemaligen jüdischen Gemeinde in der Deutschordenstadt verschrieben haben.Und sie haben Mitfühlende bekommen: Lehrerinnn und Lehrer die ihr Anliegen in den Geschichtsunterricht an der DOS aufgenommen haben. Bei den acht Stolpersteinen, die vor zwei Jahren eingebracht wurden, galt das Gedenken jüdischen Mitbürgern, die bis zu ihrer Deportation und Ermordung durch das Nazi-Regime in Lauchheim gelebt haben. Bei den jetzigen Stolpersteinen sind es Menschen jüdischen Glaubens, die in Lauchhheim geboren worden und zu Ende des 19. Jahrhunderts in anderen Städten heimisch geworden sind. Lange bevor der Nationalsozialismus Schrecken über Deutschland und die Welt gebracht hat.

Peter Maile hatte auch Freunde seines Ellwanger Friedenskreises in seine Heimatstadt Lauchheim mitgebracht, unter ihnen den früheren Landtagsabgeordneten und Landtagsvizepräsidenten Dr. Alfred Geisel. Mit ihnen begrüßte Bürgermeisterin Andrea Schnele weitere Ehrengäste. Zu ihnen zählten Bettina Strohm und Volker Lauster-Schulz, die zur Gitarre mit jiddischen und Friedensliedern den besinnlichen Nachmittag musikalisch mitgestalteten.

Einen besonderen Charakter bekam die Feier durch Schülerinnen und Schüler der DOS, die mit Fotografien den zu Tode gekommenen ein „Gesicht“ gaben und dazu Totenlichter und Blumen an den Gedenksteinen niederlegten.Und zum Schluss auch noch jüdische Gebete sprachen. Das geschah sieben Mal, mit einem Vortrag von Lebensdaten der Ermordeten und einer Schweigeminute.

Auch geschichtlich blickten Maile und Wenzel zurück. Dabei entstand ein „Lauchheimer Bild 1864“ mit 154 Menschen jüdischen Glaubens, die friedlich mit 1116 Christen - damals fast auschließlich Katholiken - zusammengelebt haben. Mit eigener Schule und eigener Synagoge.

Dass die jüdische Kultur in Lauchheim schon vor über 100 Jahren, längst bevor es den Nationalsozialismus in Deutschland gab, zuendeging, hatte auch politische Gründe. Freilich ganz andere als die, die sie später zu Tode brachten. Mit der Reichsverfassung von 1871 bekamen die Juden Gleichberechtigung. Sie konnten Wohnorte frei wählen und viele, auch die von Lauchheim, zogen in größere Städte und größere jüdische Gemeinschaften.

Nicht zuletzt war Künstler Günther Demnig im Mittelpunkt. Was ihn wider das Vergessen und damit zur Gedenksteinaktion ermutigt hat, berichtete er am Abend bei einem Vortrag in der Begegnungststätte. „Bestimmt über 80.000 der bislang verlegten 95.000 Gedenksteine habe ich selber eingebracht“, sagte er. Und an einen Ruhestand denkt der 75jährige noch lange nicht, denn die 100.000 hat er im Blick.