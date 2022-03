Stiftung Schloss Kapfenburg setzt auf Inklusion

Die Stiftung Schloss Kapfenburg setzt sich nach der Pandemie einen neuen Themenschwerpunkt: Inklusion. „Kultur ohne Grenzen“ könnte man das Motto zusammenfassen.

Inklusion bedeutet, jedem Menschen den Raum zu geben, den er braucht, um teilnehmen oder mitmachen zu können. Aussehen, Sprache oder Behinderung treten in den Hintergrund und verlieren jede Bedeutung. Durch die Pandemie hat Inklusion an Praxis verloren, die direkte Kommunikation und der offene Austausch verstummten. Daher legt die Stiftung Schloss Kapfenburg einen neuen Schwerpunkt auf das Thema.

Das Benefizkonzert „Musik ohne Grenzen“ soll ein erster positiver Aufschlag sein, der Mut und Lust auf Neues macht. Mit dem Ensemble Inklusiv-Exklusiv der Städtischen Musikschule Ellwangen, dem Chor Smiling People der Stiftung Haus Lindenhof und der Chorwerkstatt Rindelbach musizieren inklusive Ensembles aus der Region. Zudem spielen Georg Wacker und Ulrich Herzog an zwei Flügeln Werke von Beethoven, Bach und Chopin. Der Geschäftsführer der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg und der ehemalige Topmanager der EnBW sind ein ungewöhnliches musikalisches Paar, denn Wacker ist studierter Pianist, Herzog Autodidakt ohne jegliche Notenkenntnisse. Der frühere Präsident des Landesmusikrats und Staatsrat a. D. Prof. Wolfgang Gönnenwein führte sie einst als ein „sehr vielversprechendes und interessantes Duo“ zusammen. Und obwohl beide anfänglich dachten, dass aus diesem musikalischen Experiment nie etwas werden könnte, spielen sie mittlerweile regelmäßig zusammen - das nächste Mal am Sonntag, 24. April, um 11 Uhr auf Schloss Kapfenburg.

Am Samstag, 7. Mai, findet dann der Workshop „Musik ohne Grenzen“ statt, in dem Menschen mit und ohne Behinderung, unabhängig von Alter oder musikalischer Erfahrung, gemeinsam Musik machen können. Die Veranstaltung unter der Leitung des Perkussionisten und Pädagogen Hans Fickelscher soll weiteren Menschen Mut zur Inklusion machen und verpflichtet sich ganz dem Motto „Musik gemeinsam erleben“. Anmelden können sich alle, die Lust auf gemeinsames Musizieren ohne Grenzen haben, auch wenn sie bislang keine Berührungspunkte mit Inklusion hatten.

Am selben Wochenende präsentiert die Kunst-AG der Martinus-Schule der Stiftung Haus Lindenhof ihre Werke bei der 3. Pop-up-Galerie im Bandhaus. Das Kunst-Atelier wurde 1994 gegründet und ermöglicht es Kindern, zu experimentieren, zu malen, zu zeichnen, zu drucken und auch dreidimensional zu gestalten. Das Ziel ist, den Spaß am Schaffen und das kreative Ausleben der eigenen Vorstellungskraft und Interpretationen zu fördern. Gleichzeitig helfen Zeichnen und Malen bei der Entwicklung des Wahrnehmungsvermögens und regen die Fantasie an.

Das Programm

Sonntag, 24. April, 11 Uhr, Trude-Eipperle-Rieger-Konzertsaal: Das Benefizkonzert „Musik ohne Grenzen“ mit den Pianisten Georg Wacker und Ulrich Herzog, dem Ensemble Inklusiv-Exklusiv der Städtischen Musikschule Ellwangen, dem Chor der Stiftung Haus Lindenhof Smiling-People und der Chorwerkstatt Rindelbach. Der Eintritt frei, eine Anmeldung ist erforderlich.

Samstag, 7. Mai, 10 Uhr, Trude-Eipperle-Rieger-Konzertsaal: Der Workshop „Musik ohne Grenzen“ mit dem Perkussionisten und Pädagogen Hans Fickelscher (Kosten: 50 Euro inklusive Mittagessen, ermäßigt 30 Euro).

Freitag, 6. Mai, 19 Uhr, Bandhaus: Vernissage im Rahmen des Turnaround-Konzerts der Tobias Becker Big Band (Eintritt: 20 Euro, ermäßigt ab 15 Euro).

Samstag, 7. Mai, 15 bis 18 Uhr, und Sonntag, 8. Mai, 11 bis 15 Uhr, Bandhaus: Die Pop-up-Galerie „Kunst ohne Grenzen„ mit Arbeiten der Kunst-AG der Martinus-Schule der Stiftung Haus Lindenhof, Fachleiterin Anita Baier-Burth. Der Eintritt ist frei, es ist keine Anmeldung erforderlich.