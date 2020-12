Stiftung Schloss Kapfenburg: Das Fortbildungsprogramm 2021 steht

Der Schwerpunkt im Fortbildungsprogramm 2021 der Stiftung Schloss Kapfenburg liegt auf der Musikergesundheit, Themen sind unter anderem Lampenfieber und Feldenkrais. Ein besonderer Höhepunkt des Fortbildungsjahres ist das dritte „Forum Schloss Kapfenburg – Musik & Medizin“, das am 24. April stattfindet. Die Kalligraphiekurse und die Märchenwerkstatt mit Horst Obleser komplettieren das Bildungsprogramm.

Los geht es im März mit „Vorhang auf, Bühne frei - Mit mentaler Stärke Auftritte meistern“, Dozentin ist Magdalena Zabanoff. Im April lädt die Stiftung zum „Forum Schloss Kapfenburg“. Die Veranstaltung bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich über die aktuellen Entwicklungen rund um Musikergesundheit und Musik in der Medizin zu informieren sowie sich interdisziplinär auszutauschen.

Im Mai dreht sich dann alles um die sozialen Medien. In „Erfolgreich online werben – Social Media für Musiker:innen und Kultureinrichtungen“ gibt Dozentin Daniela Vey den Teilnehmenden die richtigen Werkzeuge an die Hand.

Wie man im Musikschulsekretariat auch in stressigen Situationen gelassen und effektiv bleibt, erklärt Claudia Schweigler im Juni im Kurs „Kompetenz bei Wellengang“. Bei „RhythMiXXX“ mit Arno Pfunder im Juli steht im Mittelpunkt, wie Bodypercussion mit viel Freude und Spaß zur Teamentwicklung genutzt werden kann.

Im August findet die Märchenwerkstatt auf Schloss Kapfenburg statt. In dieser werden Märchen nicht nur gelesen, sondern auch ein Zugang zu ihnen gesucht, um die Geschichten, Symbole und Handlungen in ihrer tieferen Bedeutung zu verstehen. Ein wichtiges Hilfsmittel dabei ist die Tiefenpsychologie. Leiter ist der Psychologe und Psychoanalytiker Horst Obleser, der auch die Kalligraphiekurse des Schlosses gibt. Für das Skriptorium im Dezember 2021 sind noch Plätze frei.

In „Bläser treffen Feldenkrais“ im Oktober können schließlich die Eckpfeiler eines ganzheitlichen Bläserunterrichts erlernt werden. In Übungen mit und ohne Instrument und in Feldenkraislektionen erleben die Teilnehmenden die Zusammenhänge von Körperhaltung, Atmung, Spielgefühl und Klang. Dozentinnen sind Regina Heng und Annegret Lucke.

Die Erstellung und Durchführung von Bildungs- und Seminarprogrammen ist eine zentrale Aufgabe der Stiftung Schloss Kapfenburg. Mit Ambiente, Verpflegung und entsprechenden Übernachtungsmöglichkeiten bietet die ehemalige Deutschordensfeste den einen Rahmen für die fachliche und persönliche Weiterentwicklung. Die großen, historischen Räume und ein Hygienekonzept ermöglichen, Fortbildungen auch unter Corona-Auflagen durchzuführen.