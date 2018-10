Stenzenberger geht in den Ruhestand

Strukturen verändern sich auch im Rathaus. Bürgermeisterin Andrea Schnele gab bekannt, dass Hauptamtsleiter Hubert Stenzenberger in den Ruhestand tritt. Als seine Nachfolgerin werde zum 1. Februar 2019 Monika Rettenmeier antreten. Hubert Stenzenberger werde ihr noch bis zum 1. Juli beistehen.

Auch der neue Stadtpark kam gleich zweimal zur Sprache, zum einen als zu Beginn der Sitzung in der Bürgerfragestunde ein Bürger für die dort über die Jagst führende Fußgängerbrücke zum Roten Feld ein Geländer anmahnte. Und zum Schluss, als Bürgermeisterin Andrea Schnele noch fragte, „wo der Schuh drückt“, und Robert Jakob erwähnte, dass man die vom Gemeinderat beschlossene morgendliche „Öffnungszeit 8 Uhr“ ändern müsse. Anlass waren Schüler, die vom Roten Feld kommend um halb acht auf der Brücke von einem Ordnungsdiener „gestoppt“ worden seien.

Zudem stellte sich in der Sitzung Gudrun Gehringer, die neue Rektorin an der Deutschordenschule, vor. Sozialarbeiter Tobias Breuer gab einen Tätigkeitsbericht ab. Dabei berichtete er, wie er Siebtklässler als Streitschlichter ausgebildet hatte. Außerdem wurden Fünftklässler in Sozialkompetenz trainiert. Er erwähnte auch den Waldkindergarten Sieben Zwerge, wo großes Interesse für seine Anregungen zu Kletterkursen bestehe.