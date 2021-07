In diesem Sommer scheint ein Unwetter das nächste zu jagen. Die Auswirkungen sind auch auf der Ostalb sichtbar. Erneut hat Starkregen zu Überflutungen geführt.

An diesem Freitag sind in Lauchheim-Stetten einige Keller vollgelaufen, die von der örtlichen Feuerwehr ausgepumpt werden mussten. Dazu ist das sonst an dieser Stelle ruhige Teilstück der Jagst (in Stetten) über die Ufer getreten und hat die angrenzenden Wiesen überspült.

Die Feuerwehr Lauchheim im Einsatz. (Foto: ij)

