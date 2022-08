Stadtradeln in Lauchheim geht erfolgreich zu Ende

Mit der Siegerehrung fand das Stadtradeln in Lauchheim seinen krönenden Abschluss. Im Rahmen der Initiative RadKULTUR fördert das Land Baden-Württemberg die Teilnahme an der Aktion des Klima-Bündnisses. Seit 2012 gehört die Initiative RadKULTUR zu einer zentralen Maßnahme des Landes zur Unterstützung einer fahrradfreundlichen Mobilitätskultur. Am 27. Juni sind im Ostalbkreis insgesamt 21 Kommunen ins Stadtradeln 2022 gestartet. Ziel der Aktion war es in drei Wochen möglichst viel Fahrrad zu fahren, Kilometer zu sammeln und dadurch CO2 einzusparen. Ganz egal, ob zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit geradelt wurde – jeder einzelne Kilometer zählte.

Auch die Stadt Lauchheim hat wieder an diesem Wettbewerb teilgenommen – mit vollem Erfolg! Mit 13,96 Kilometer pro Einwohnerinnen und Einwohner ist die Stadt Lauchheim die beste Kommune mit den meistgefahrenen Radkilometer pro Einwohner im Ostalbkreis. In der Gesamtwertung des Ostalbkreises belegt Lauchheim mit 67.187 km den 5. Platz, direkt hinter den Städten Ellwangen, Aalen, Schwäbisch Gmünd und Oberkochen.

Kürzlich begrüßte Bürgermeisterin Schnele die zahlreich anwesenden Radlerinnen und Radler zur Siegerehrung der aktivsten Radlerinnenund Teams beim Sommerfest des MV Stadtkapelle Lauchheim. Sie zeigte sich von dem Ergebnis überwältigt und bedankte sich bei den 207 aktiven Radlerinnen und Radler die in 18 Teams beim Wettbewerb 67 187 Radkilometer für die Stadt Lauchheim gesammelt und dadurch 10 Tonnen CO2 eingespart haben. Sie und das gesamte Organisationsteam sind stolz auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die für Lauchheim, im Wettkampf mit den anderen Kommunen im Ostalbkreis, kräftig in die Pedale getreten sind und damit ein richtig starkes Zeichen für Lauchheim als radfreudige und klimafreundliche Kommune gesetzt haben. Anschließend nahm sie die Siegerehrung mit Preisverleihung vor:

Die drei jüngsten Teilnehmerinnen Jule Liesch, Sofie Holzner und Lotta Liesch bekamen jeweils ein Trikot und eine Trinkflasche gesponsert von der Firma DOWE SPORTSWEAR aus Lauchheim sowie jeweils einen 10 Euro Gutschein für das Freibad in Westhausen gestiftet von der Stadt Lauchheim.

Ein Sonderpreis (1 Kinogutschein gestiftet von der Stadt Lauchheim) für den Jugendlichen mit den meistgeradelten Kilometern ging an Lenny Sekler. Er radelte insgesamt 1102 km und sparte dadurch 169,7 kg CO2 ein.

Fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden per Los gezogen von Anna Allocca und erhielten einen von der Stadt gestifteten Gutschein von der Pizzeria Rose in Höhe von 10 Euro.

Aktivste Radler (Männer mit den meistgefahrenen Radkilometern):

Platz 1: Martin Rieger (Team „Feuerwehr Lauchheim“, 2.345,8 km und Einsparung von 361,3 kg CO2)

Platz 2: Wolfgang Dambacher (Team „TurmstraßRadler“, 2207,1 km und Einsparung von 339,9 kg CO2)

Platz 3: Hariolf Abele (Team „SVL75“, 1.422,4 km und Einsparung von 219,0 kg CO2)

Aktivste Radlerinnen (Frauen mit den meistgefahrenen Radkilometern):

Platz 1: Christine Sekler (Team „SVL75“, 1.462,8 km und Einsparung von 225,3 kg CO2)

Platz 2: Brigitta Saur (Team „Stramme Waden“, 1.410,0 km und Einsparung von 217,1 kg CO2)

Platz 3: Gerda Mielich (Team „Röttinger Blasmusik“, 899,3 km und Einsparung von 138,5 kg CO2)

Radaktivste Teams (meiste Radkilometer pro Mitglied):

Platz 1: Team „Stramme Waden“, Zwei aktive Radelnde mit insgesamt 2.818,0 km (pro Kopf 1.409,0 km) und Einsparung von 434,0 kg CO2

Platz 2: Team „TurmstraßRadler“, Drei aktive Radelnde mit insgesamt 3.270,1 km (pro Kopf 1.090,0 km) und Einsparung von 503,6 kg CO2

Platz 3: Team „BuM-atHome“, Zwei aktive Radelnde mit insgesamt 1.059,1 km (pro Kopf 529,6 km) und Einsparung von 163,10 kg CO2

Teams mit dem besten Gesamtergebnis (meiste Radkilometer insgesamt):

Platz 1: Team „SVL75“, 45 aktive Radelnde mit insgesamt 13.979,1 km und Einsparung von 2.152,8 kg CO2

Platz 2: Team „Kiener Maschinenbau“, 29 aktive Radelnde mit insgesamt 9.826,6 km und Einsparung von 1.513,2 kg CO2

Platz 3: Team „Feuerwehr Lauchheim“, 15 aktive Radelnde mit insgesamt 6.220,7 km und Einsparung von 958,0 kg CO2