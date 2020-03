Stadtkapelle Lauchheim verjüngt ihren Vorstand

Eine neue stellvertretende Vorsitzende hat der Musikverein Stadtkapelle Lauchheim bei seiner diesjährigen Hauptversamlung gewählt. Celina Abele folgt auf Ulrich Paa, der dieses Amt 16 Jahre lang innehatte.

Der Vorsitzende Andreas Stumpp blickte in seinem Bericht auf diverse Konzerte sowie Feste und Veranstaltungen des Musikvereins mit seinen drei Kapellen zurück. Zudem sprach er seinen Dank an alle Mitwirkenden bei Festen und Veranstaltungen, die Dirigenten Jürgen Schenk und Ulrich Kraft, sowie an die Stadt Lauchheim sowie ihre Bürgerwehr aus.

Dirigent Schenk ging auf die Probenarbeit sowie die geringe Zahl der Jugendlichen ein, die sich derzeit in musikalischer Ausbildung befinden. Jugendleiter Kevin Zander berichtete über die verschiedenen Aktivitäten der Jugend außerhalb der Proben, darunter ein gemeinsamer Ausflug zum Lasertagging.

Kassierer Patrick Schips erklärte, dass der Verein gut und solide aufgestellt und auch für weitere Investitionen gerüstet sei. Die Kassenprüfer lobten ihn für seine korrekte und gute Kassenführung und dankten ihm und seiner Frau Nadine für ihre Arbeit.

Im Anschluss erfolgte die Entlastung der Vorstandschaft durch Bürgermeisterin Andrea Schnele. Sie bedankte sich für die gute Zusammenarbeit bei Festen und den gemeinsamen Auftritten als Musikzug der Bürgerwehr. Zudem hob sie die gemeinsamen Ständchen der Stadt und des Musikvereins für Jubilare sowie das jährliche Neujahrskonzert als Besonderheiten der Stadt Lauchheim hervor. Sie dankte allen, die engagiert ein Ehrenamt im Verein übernehmen und dadurch aktiv mitarbeiten.

Anschließend wurden die passiven Mitglieder geehrt. Franz Mayer wurde für 60 Jahre passive Mitgliedschaft ausgezeichnet, Michael Baumann wurde in Abwesenheit für 50 Jahre Vereinstreue geehrt. Andreas Stumpp dankte Franz Mayer zudem für seinen Job als Reporter bei zahlreichen Auftritten des Vereins.

Bei den Wahlen wurden Patrick Schips als Kassierer, Kevin Zander als Jugendleiter, Simone Stumpp als Kassenprüferin sowie Wolfgang Maier und Georg Vatter als Beisitzer in ihren Ämtern bestätigt.

Bei der Wahl zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde Celina Abele als, wie Andreas Stumpp sie nannte, „erste Musikervorständin“, einstimmig von den Anwesenden gewählt. Sie tritt in große Fußstapfen, da sie das Amt von Ulrich Paa übernimmt. Paa war 16 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender des Vereins und ist immer noch aktiver erster Trompeter und verdientes Ehrenmitglied.

Der Vorsitzende Andreas Stumpp dankte ihm für seine stets sehr engagierte Arbeit für den Verein, egal ob bei Auftritten, Festaufbau oder -abbau oder bei Arbeiten im und am Vereinsheim: „Unser Uli war und ist immer mit seiner Trompete oder mit helfender Hand zur Stelle.“