Stadtkapelle ehrt Mitglieder für 1125 Jahre Vereinstreue

Bei der Jahreshauptversammlung der Stadtkapelle Lauchheim hat der Vorsitzende Andreas Stumpp zahlreiche passive Mitglieder für zusammengerechnet 1125 Mitgliedsjahre im Verein geehrt.

Josef Brenner, Jörg Wagner und Albert Kohler wurden für je 60 Jahre Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Oskar Wiederspohn, Gotthard Schneider, Peter Preissler senior, Herbert Gruber, Adolf Beck, Werner und Thomas Stumpp, Johannes Thamasett, Hans-Werner Seibold, Manfred Salvason geehrt. Anerkennungen für 40 Jahre Vereinstreue erhielten Hans-Peter Wiederspohn, Wilhelm Schaller, Claudia Oppold, Jürgen Maile, Eugen Kirsch, Martin Funk, Martin Geiß. Und ein Vierteljahrhundert im Verein sind Helga Speiser-Pietsch, Andreas Seefelder, Roland Scholz, Ludwig Pfitzer, Peter Mühlich, Paul Groll und Franz Friedrich.

Der Dirigent Jürgen Schenk gab einen kurzen Einblick in die einzelnen Kapellen des Vereins und ehrte anschließend die sechs D2-Prüflinge, die ihre Prüfung mit Bravour bestanden haben: Lara Bolz, Larissa Leopold, Tamara Olbrich, Xenia Rösler, Pia Werner und Katja Zeller.

Da Anja Schläger als Jugendleiterin nicht mehr zur Wahl stand, wurde Kevin Zander aus der Reihe der Aktiven als Nachfolger vorgeschlagen. Er wurde einstimmig von den Anwesenden gewählt. Am Ende der Versammlung wies der Vereinsvorsitzende Stumpp auf die kommenden Höhepunkte des Jahres wie das Doppelkonzert des Stadtmusikanten mit den Senioren des MV Waldhausen am 21. April sowie das musikalische Mitwirken an der Floriansmesse in Hülen am 4. Mai hin.