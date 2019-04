Sportverein Lauchheim steht in den Startlöchern für zwei Neubauten

Der Neubau von Sportplatz und Vereinsheim stand im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Sportvereins Lauchheim. Derzeit laufen die Planungen. Außerdem wurden treue Mitglieder geehrt.

Die Vorsitzende Gabi May begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder sowie für die erkrankte Bürgermeisterin Andrea Schnele als Vertreter der Stadt Robert Jakob.

Vorstandsmitglied Wolfgang Wortmann stellte den Planungsstand für das neue Vereinsheim vor. Vom Planungsbüro wurde dem Sportverein auf dem zu bebauenden Gelände der Standort zugewiesen, und der Bauausschuss des Vereins konnte der Stadt bereits einen ersten Raumentwurf vorlegen. Bei der laufenden Spendenaktion über „Gut für die Ostalb“ sind bereits 60 Prozent des anvisierten Betrages zur Finanzierung der Planung eingegangen.

Sportvorstand Peter Dolpp erläuterte den Zuhörern Einzelheiten zum Neubau des Sportplatzes. Unmittelbar nach Abschluss der Spielrunde 18/19 soll mit den Arbeiten begonnen werden. Da der Neubau durch eine Spezialfirma erfolgen muss, übernimmt der Sportverein die kompletten Rückbauarbeiten wie Zäune, Banden und Abgrenzungen entfernen und den Abbau der Tribüne. Dolpp rief dazu auf, dass sich möglichst viele Vereinsmitglieder an diesen Arbeitseinsätzen beteiligen. Für den Bau des Vereinsheimes könne derzeit noch kein Zeitplan erstellt werden, da Baumaßnahmen abhängig vom Neubau der Sporthalle sind.

Gabi May stellte fest, dass die Mitgliederzahl auch im vergangenen Jahr weitgehend stabil geblieben ist, auch wenn die 1000er-Marke leicht unterschritten wurde. Im Folgenden gab die Vorsitzende einen Einblick in die umfangreichen Aufgaben, die zu bewältigen sind, um überhaupt einen Sportbetrieb durchführen zu können. Dazu gehöre die bestens funktionierende und stark frequentierte Geschäftsstelle, die mit Andrea Groß hervorragend besetzt sei. Im digitalen Zeitalter geht auch im Sportverein nichts mehr ohne einen EDV-Spezialisten, und diesen Part fülle Wolfgang Wortmann als Vorstand Öffentlichkeitsarbeit aus. Nicht mehr aus dem Vorstandsteam wegzudenken sei mit Peter Dolpp der Fachmann für alles, was mit den zukünftigen Bautätigkeiten zu tun hat. Viel Arbeit verbirgt sich auch hinter dem Amt der Kassiererin Moni Jast, die seit zehn Jahren pflichtbewusst die Finanzen verwalte. Gabi May dankte allen für dieTeamarbeit. Dann ging die Vorsitzende noch auf die bevorstehenden Veränderungen durch Sportplatzbau und Hallenabriss ein und rief dazu auf, motiviert die Zukunft des Sportvereines mitzugestalten.

Die Berichte der Abteilungsleiter Turnen, Tischtennis, Volleyball, Jugendfußball und Fußball wurden durch zahlreiche Bilder untermalt und zeigten die Vielfalt der Sportangebote des SV Lauchheim. Die Abteilung Tischtennis zeigte dabei historische Ausschnitte aus 50 Jahren Abteilungsgeschichte und überraschte zur Feier dieses Jubiläums mit der gerade errungenen Meisterschaft der 2. Mannschaft und dem Aufstieg in die Bezirksklasse.

Den Kassenbericht stellte die stellvertretende Kassiererin Carolin Wortmann vor und konnte dabei von einem erfreulich positiven Jahresabschluss berichten. Der Überschuss aus dem Jahr 2018 soll als Grundstock für die Finanzierung des Vereinsheimneubaus dienen.

Stadtrat Robert Jakob überbrachte die Grüße von Bürgermeisterin Andrea Schnele. In gute Tradition ging er auf die Zusammenarbeit von Verein und Stadtverwaltung ein. Er bedankte sich im Namen der Stadt für die hervorragende Arbeit, die der Sportverein zum Wohle der Bevölkerung Lauchheims leiste.

Zur Wahl stand das Amt Öffentlichkeitsarbeit, für das sich Wolfgang Wortmann wieder zur Verfügung stellte und einstimmig gewählt wurde. Neu zu besetzen war das Amt der ersten Kassiererin. Dafür konnte die bisherige Stellvertreterin Carolin Wortmann gewonnen werden, und auch sie wurde einstimmig gewählt.

Anschließend wurden die Mitglieder mit 25, 40 und sogar 60 Jahren Mitgliedschaft mit Vereinsnadeln und Urkunde geehrt. Außerdem erhielten Monika Mayer für 25 Jahre Übungsleitertätigkeit, Claudia Gerstner für zehn Jahre Elferratspräsidentin, Monika Jast, Carmen Meier und Hartmut Grießl für zehn Jahre ehrenamtliche Tätigkeit Nadeln und Urkunden von Schwäbischem und Deutschem Turnerbund. Zur Überreichung dieser Auszeichnungen war Bernhard Elser als Vertreter der Verbände nach Lauchheim gekommen und zeigte sich beeindruckt vom vielfältigen Sportangebot und den Aktivitäten des SV Lauchheim.