Sommerkonzerte auf dem Schloss

Das Festival ist vorbei, sodass die Sonntagsmatineen auf Schloss Kapfenburg wieder starten können. Die weiteren Konzerte finden noch im Rahmen von „Kultur Sommer 2021“ des Bundes statt. Zudem lädt die 31. Internationale Chorakademie zum Werkstattkonzert.

Am Sonntag, 15. August, beginnt die Matinee nicht wie sonst üblich um 11 Uhr, sondern erst um 14 Uhr. Auftreten wird dann das Junge Orchester Kollektiv Ulm. Das Streicher- und Bläserensemble präsentiert unter anderem die „Holberg-Suite op. 40 G-Dur für Streichorchester“ von Edvard Grieg sowie Richard Wagners „Siegfried-Idyll“.

Das Ensemble der Internationalen Chorakademie trifft sich seit 1991 – von Professor Bodo Bischoff initiiert und geleitet – an wechselnden Orten in Deutschland, Österreich und Italien alljährlich zu einer einwöchigen Arbeitsphase. Im August proben die Musiker auf Schloss Kapfenburg und laden am Samstag, 28. August, um 18 Uhr zu einem Werkstattkonzert, bei dem sie spätromantische geistliche Lieder und Motetten von Peter Cornelius sowie zeitgenössische Motetten des ungarisch-österreichischen Komponisten Iván Kárpáti präsentieren.

Beim letzten Konzert im Rahmen des „Kultur Sommer 2021“ am Sonntag, 12. September, um 11 Uhr kann man die jungen Talente der Region live auf der Bühne des Trude-Eipperle-Rieger-Saals erleben. Es spielen die Bundespreisträger Joris König (Saxophon) und Sebastian Busan (Posaune), die Landespreisträgerinnen Pauline Hegele & Amelie Hann (Klavier vierhändig) sowie eine Auswahl der Regionalpreisträger:innen 2021.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Anmeldung auf www.schloss-kapfenburg.de und telefonisch unter 07363 / 9618156.