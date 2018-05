So war die Selbstbedienung nicht gedacht.

Gegen 22 Uhr am Dienstagabend hat die Anwohnerin eines Bauernhofes in der Härtsfeldstraße bemerkt, dass ein Unbekannter im Begriff gewesen ist, eine Kasse abzuschrauben, die an einem Verkaufsstand auf ihrem Gelände angebracht war. Als die Frau den Mann durch das Fenster ansprach, riss dieser die Kasse aus der Halterung und flüchtete in Richtung Härtsfeldstraße.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Westhausen, Telefon 07363 / 919040 entgegen.