Skiclub Kapfenburg fährt auf Freizeit

Der Skiclub Kapfenburg und der Freizeitclub La Oele fahren auch dieses Jahr wieder in das Oberallgäu, genauer in das Jugendhaus St. Elias in Blaichach bei Sonthofen. Stattfinden wird diese viertägige Ausfahrt vom 27.12.2022, bis zum 30.12.2022. Je nach Schneelage werden wieder passende und vor allem familienfreundliche Skigebiete ausgesucht. Tagsüber werden die Teilnehmer in leistungsgerechte Gruppen eingeteilt und von Ski- und Snowboardlehrern betreut. Abends wird ein unterhaltsames Rahmenprogramm für Jedermann angeboten.

Im Preis inbegriffen sind: 3 Übernachtungen mit Halbpension, Busfahrt und täglicher Transfer zu den Skigebieten, 3,5 Tagesskipass, tägliche Betreuung durch Ski- und Snowboardlehrer und Rahmenprogramm an den Abenden.

Anmeldung und weitere Informationen ab sofort bei Hans-Lorenz Sachs, telefonisch unter (07363)3492, unter www.skiclub-kapfenburg.de oder per E-Mail unter tagesausfahrten@skiclub-kapfenburg.de.