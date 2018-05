Skiclub bietet Ausfahrten an

Der Skiclub Kapfenburg bietet im März noch zwei Tagesausfahrten an. Am Montag, 5. März wird das Skigebiet Fellhorn angefahren. Bei dieser Montagsausfahrt gibt es frischen Kaffee und selbstgebackenen Kuchen am Bus. Am Samstag, 10. März, geht die Tagesausfahrt nach Garmisch-Partenkirchen. In dem beliebten Classic-Skigebiet ist für jedermann etwas dabei.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Hans-Lorenz Sachs, Telefon 07363 / 3492, oder unter www.skiclub-kapfenburg.de (ij)