Ein 83 Jahre alter Mann ist am Donnerstagmittag schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht ist er mit seinem Auto zwischen Schönberg und Banzenmühle von der Straße abgekommen. Im Graben sei das Fahrzeug stehen geblieben.

Ein weiterer Verkehrsteilnehmer sei nicht an dem Unfall beteiligt gewesen, so die Polizei. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von rund 25 000 Euro.