Schwäbischer Albverein freut sich über Zuwachs bei den Wanderführern

Die Hauptversammlung der Ortsgruppe Lauchheim Kapfenburg des Schwäbischen Albvereins in der Begegnungsstätte am oberen Tor ist gut besucht gewesen. Insgesamt 65 Mitglieder waren zu der Versammlung gekommen, die noch vor der Corona-Krise stattfand.

Im Rückblick auf 2019 ließ der stellvertretende Vorstand Paul Schmid stellvertretend für die erkrankte Wanderführerin Renate Sterz die Höhepunkte des Wanderjahres noch einmal Revue passieren. Zunehmender Beliebtheit erfreuten sich dabei die sportlichen Angebote, bei denen Touren um die 20 Kilometer keine Seltenheit waren.

Auch die mehrtägigen Aktivitäten wie die Wanderung auf der Eppinger Linie und das Wanderwochenende an der Mosel wurden zum Renner. Das Bewährte, wie die Tour zum 1. Mai, der Besuch der Nachbargruppen Waldhausen zum Gänsbergfest und Hüttlingen zum Fuchslochfest sowie die Ipfmesswanderung wurden gerne wahrgenommen. Neu waren im vergangenen Jahr Wanderungen mit Nachbarn wie mit dem DAV Nördlingen oder der Ortsgruppe Bopfingen. Der Aktivitätenplan 2019 wurde erstmals als kleines Buch herausgegeben und die Nachfrage bei Mitgliedern und Gästen war so groß, dass man den neuen Plan in einer größeren Auflage drucken muss.

Besondere Erwähnung fand der Zuwachs an ausgebildeten Wanderführern. Die drei Mitglieder Arthur Puscher, Roland Geiss und Rüdiger Backes haben eine mehrtägige Ausbildung zum deutschen bzw. europäischen Wanderführer erfolgreich abgeschlossen und stehen nun für weitere Angebote zur Verfügung. Auch bei den zwölf Seniorenangeboten stieg die Teilnahme auf durchschnittlich 18 Personen.

Besonders erfreulich war die Entwicklung im Bereich Jugend und Familie. Stephanie Holzer, die Leiterin dieser Abteilung, berichtete von den monatlichen Angeboten und einer großen Nachfrage. Insgesamt 40 Jugendliche sind mittlerweile im Verein und die Angebote an kleinen Wanderungen, Bastelaktionen, sportlichen Wettkämpfen, Besichtigungsfahrten sind meist überbucht.

Vorstand Rüdiger Backes komplettierte mit seinem Bericht die Leistungen des Vereins. Hier lobte er besonders die Zusammenarbeit mit der hiesigen Jagdgenossenschaft und deren Vorstand Andreas Thurner. Nicht allein bei den Pflegearbeiten rund um die Hütte und am Bewegungsplatz, sondern auch bei der finanziellen Unterstützung für die Relief-Tiere zum „Wildpfad“ gebühre den Jagdgenossen großer Dank.

Nicht mehr wegzudenken ist auch die Kooperation mit der Grundschule. Hier führte der Albverein mit Martina Röhrer und Rüdiger Backes wieder insgesamt 38 Wanderungen mit unterschiedlichen Themen im Rahmen der Ganztagsbetreuung. Mal war man dem Biber auf der Spur, mal beobachtete man das Hochwasser und die vielen Quellen im Leimental nach einem ausgiebigen Regen.

Bürgermeisterin Andrea Schnele nahm ihr Grußwort zum Anlass, dem Verein für seine Arbeit zu danken und die Mitglieder zu der Entwicklung zu beglückwünschen. Insbesondere lobte sie die Arbeit für die Entwicklung der Stadt im Bereich der Freizeitgestaltung und des Tourismus. Der Naturlehrpfad und die Pflege der Wege wie auch der Ruhebänke sind hier ein nachhaltiger Beweis.

Im Mittelpunkt des Abends standen die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften – für 25 Jahre Josef Egetenmeyer, für 40 Jahre Max Wittlinger und für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit Werner Bäurle, Wolfgang Fuchs, Werner Grumptmann, Günter Haas, Richard Knödler, Johanna Kohler, Peter Mühlich, Ludwig Pfitzer, Waldtraut Preissler, Elisabeth Pukrop, Albert Steinhilber und Wolfgang Ulbrich.