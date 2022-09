Schon 60 Jahre im Verein aktiv

Die Mitglieder der Röttinger Blasmusik haben sich vor Kurzem zur Hauptversammlung getroffen. Dabei berichtete die Vorsitzende Christine Wiechmann über die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres und die neuen Herausforderungen für den Verein in der Zukunft. Das berichtet der Verein in einem Schreiben.

Wiechmann schickte zudem großen Dank an die aktiven Musiker für ihr Engagement vor und hinter den Kulissen und für die zahlreichen Spender, die den Verein unterstützen. Jugendleiterin Charlotte Egetenmayer berichtete von aktuell 21 Jugendlichen, die in Ausbildung sind. Des Weiteren gibt es eine musikalische Früherziehung mit neun Kindern. Im Februar absolvierten vier Jugendliche mit Erfolg ihre D1 Prüfung in Bopfingen. Im Frühjahr zeigten bei einem Jugendvorspiel im Bürgersaal die Jugendlichen ihr Können. In diesem Sommer sei ein gemeinsames Ferienprogramm geplant, sowie eine Weihnachtsfeier.

Weiter Berichte gaben Schriftführerin Alexandra Friedl und Christian Baier in Vertretung von Kassiererin Kunigunde Egetenmayer ab. Sophie Groß und Birgit Wörle bescheinigten eine tadellose Kassenführung.

Bei den Wahlen wurde in ihrem Amt als Vorstandsvorsitzende Christine Wiechmann bestätigt. Des Weiteren wurden in ihren Ämtern als aktive Ausschussmitglieder Florian Friedl, Leo Röhrer und Sonja Röhrer, sowie in ihrem Amt als Jugendleiterin Charlotte Egetenmayer bestätigt.

Ein besonderer Dank für ihr außerordentliches Engagement und ihre Tätigkeiten im Verein, ging an Franz Jandl, Josef Mangold und Hans Schweda, sowie Alfred Mayr und Andreas Schweda die nach jahrzehntelangem Musizieren und vielen Funktionstätigkeiten ihre aktive Laufbahn beendet haben, teilt die Röttinger Blasmusik im Schreiben weiter mit.

Es wurden auch noch rückwirkend für die vergangenen zwei Jahre Mitglieder geehrt. Für 60 Jahre aktive Mitgliedschaft: Franz Friedl, Franz Jandl, Josef Mangold, 50 Jahre: Alfred Mayr, Leo Röhrer, 40 Jahre: Hans Schweda, 30 Jahre: Alexandra Friedl, Sonja Röhrer, Matthias Schweda, zehn Jahre: Maria Köninger. Für ihre Funktionstätigkeit: 35 Jahre: Rudolf Neukamm, 30 Jahre: Heike Schmid, 25 Jahre: Wolfgang Mangold, 20 Jahre: Florian Friedl, 15 Jahre: Sonja Röhrer, zehn Jahre Christian Baier, Charlotte Egetenmayer. Für die fördernde Mitgliedschaft: 50 Jahre: Anton Betzler, Franz Feil, Lorenz Hekel, Josef Hiegler, Wendelin Kuchler, Angelika Mangold, Anton Mangold, Anton Mielich, Anton Neukamm, Josef Seibold, Franz Weber, Paul Weber, Severin Weber, Erich Weizmann (Schulstr.), Erich Weizmann (Dreyerstr), Franz Wörle, 40 Jahre: Adolf Beck, Ursula Briel, Christian Farys, Margit Frankenreiter, Thomas Groll, Karl-Peter Groß, Otto Grüner, Matthias Kirchknopf, Lothar Köhrle, Peter König, Irmgard Minder, Martin Neher, Karl-Josef Pfitzer, Inge Röhrer, Ulrich Schiele, Hubert Scholz, Klaus Schwarz, Josef Utz, Xaver Vetter, Renate Weber, Walter Weber, 30 Jahre: Rainer Baumgartner, Magdalena Dauser, Klaus Geis, Roman Hauer, Werner Kowarsch, Martin Maier, Rainer Maier, Ulrich Odparlik, Bernd Röhrer, Alfred Veile, 20 Jahre: Thomas Baier, Thomas Berhalter, Eugen Pfitzer, Hermann Weber, zehn Jahre: Heike Barth, Annerose Hauer, Viktor Mändl, Lotte Traub.