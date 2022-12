Schöne Bescherung: Einbruch an Heiligabend

An Heiligabend, im Zeitraum zwischen 17.50 und 23.55 Uhr, haben Unbekannte das Dachfenster eines Einfamilienhauses in der Ledergasse in Lauchheim aufgebrochen, nachdem sie zuvor vergeblich versucht haben, über ein Fenster im Erdgeschoss ins Gebäude zu gelangen.

Im Inneren wurden alle Zimmer durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten die Unbekannten kein Diebesgut. Allerdings beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf etwa 1000 Euro. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter Telefon: 07361/ 524-0 zu melden.