Schnelles Internet für 2000 Lauchheimer Haushalte

Bis zum Ende des Jahres will die Telekom in Lauchheim sieben Kilometer Glasfaserleitungen verlegen und sechs moderne Verteiler aufstellen. Das Ziel ist, dass 2000 Haushalte in Lauchheim und Hülen ab Anfang 2019 Bandbreiten von bis zu 250 Megabit pro Sekunde nutzen können.

Nachdem im Frühjahr Glasfasern für Gewerbegebiete, Schulzentrum und Rathaus verlegt wurden, sind jetzt die Privathaushalte dran. „Ich freue mich, dass die Arbeiten in Lauchheim und Hülen nun starten“, sagte Bürgermeisterin Andrea Schnele beim Spatenstich. Ihrer Ansicht nach bekommt die Stadt durch „enorme Investitionen der Telekom“ bald einen wichtigen digitalen Standortfaktor. Wolfgang Fahrian, Regionalmanager der Telekom, bestätigte das und nannte Zahlen. Demnach kostet das Verlegen von Glasfasern 70 000 Euro pro Kilometer.

Wer den Vertrag für die neue Technik abschließt, kann je nach Standort Übertragungsraten von 250 Megabit pro Sekunde beim Herunterladen aus dem Internet und von bis zu 40 Megabit pro Sekunde beim Hochladen erreichen. Das gelte auch für Musik- und Video-Streaming oder das Speichern von Daten bei Internet-Diensteanbietern in der sogenannten Cloud. „Die Planungen sind abgeschlossen, jetzt wird gegraben“, sagte Wolfgang Fahrian und versprach, die Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten.

Die grauen Verteilerkästen am Straßenrand werden zu Mini-Vermittlungsstellen (MFG) erweitert, in denen das Lichtsignal der Glasfaser in ein elektrisches Signal umgewandelt wird, das dann ins Haus gelangt. Um die Übertragung schnell zu machen, kommt ein Verfahren namens Vectoring zum Einsatz, das elektromagnetische Störungen beseitigt. Damit wird das Kupferkabel für hohe Datenübertragungsraten ertüchtigt.