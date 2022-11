Schloss Kapfenburg stellt Programm für 2023 vor

Karten für die Konzerte 2023 gibt es unter Fon +49 7363 96 18 17, auf www.schlosskapfenburg.de und an allen CTS-Vorverkaufsstellen. Abonnements und der VIP-Pass sind beim Schloss direkt erhältlich.

Musik und Malerei, Literatur und Kulinarisches - kurzum Kunst in all ihren wunderbaren Formen erwartet das Publikum im kommenden Jahr auf Schloss Kapfenburg. Tickets für die Konzerte sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Neben der Konzertreihe Accelerando laden „Turnaround – Jazz im Bandhaus“ und die Pop upGalerie dazu ein, eine kleine Auszeit vom Alltag in den historischen Mauern von Schloss Kapfenburg zu genießen. Werkstattkonzerte und das Festival im Juli vervollständigen die kulturelle Wundertüte.

Turnaround – Jazz im Bandhaus Offiziell eröffnet wird das Konzertjahr 2023 von Camille Bertault & David Helbock bei „Turnaround – Jazz im Bandhaus“. Bertault ist Frankreichs Rising Star des Jazzgesangs, Helbock einer der faszinierendsten Pianisten des Kontinents. Opulent und vielseitig erkunden sie das unermesslich wundersame Spielfeld des Jazz. Mit „Playground“ präsentiert das Duo am 03. Februar ein Kaleidoskop der Klangfarben und Emotionen, mitreißend, spannend und überraschend. nolabeat, das Gismo Graf Quartett und das Axel Kühn Trio komplettieren das TurnaroundProgramm, für das erstmals ein VIP-Pass erhältlich ist. Dieser enthält den Eintritt zu allen vier Konzerten und Kulinarisches.

Pop up-Galerie Im Rahmen der Turnaround-Konzerte finden die Vernissagen der Pop up-Galerien 2023 statt. Das Format bietet Kunstschaffenden aus der Region seit 2022 die Möglichkeit, an einem Wochenende ihre Werke auf dem Schloss zu präsentieren. 2023 sind Daniel von Alkier, Peter Betzler, Johanna Wittwer und Judith Wettemann-Ebert zu Gast im Bandhaus. Der Eintritt zu den Galerien ist frei.

Accelerando Wenn Kari, der Herrscher der Winde, auf Dionysus, den Gott der Ekstase, trifft, heißt es Vorhang auf für das Accelerando-Jahr 2023 - und Karidion Brass. Denn die beiden Gottheiten symbolisieren perfekt die Balance zwischen Kraft und Stärke sowie Ausgelassenheit und Sinnlichkeit, die im Spiel der jungen Musiker zum Ausdruck kommt. Ob „Dardanus Suite“ von J. P. Rameau, Kurt Weills „Chansons de Quais“ oder Fred Ebbs „New York New York“ – auf Schloss Kapfenburg spielt das Quintett lang verborgene Melodien und nimmt das Publikum am 23. Februar mit auf eine musikalische Reise zwischen den Metropolen. Bei den weiteren Konzerten der Reihe sind das Trio Klangspektrum, Klavierduo Stenzl, Wildes Holz, Jess Jochimsen mit der „Nacht der Poet:innen“ und das Diogenes Quartett zu Gast. Letzteres präsentiert mit „d’Artagnan und die 3 Musketiere“ auch einen neuen Programmpunkt der Accelerando-Reihe – das Kinderkonzert, das es zukünftig geben wird. Viele der Veranstaltungen sind als Konzerterlebnisse mit Menü oder Schlossführung erhältlich, mit einem Abonnement oder Abonnement Plus kann man das ganze Accelerando-Jahr begleiten.

Das Programm auf einen Blick

Freitag, 3. Februar, 20 Uhr: Camille Bertault & David Helbock.

Samstag, 4., 15 bis 18 Uhr, Sonntag, 5. Februar, 11 bis 15 Uhr: Daniel von Alkier, Pop-up-Galerie.

Sonntag, 12. Februar, 11 Uhr: Hornblower Big Band.

Donnerstag, 23. Februar, 19.30 Uhr: Karidion Brass, 20 Uhr: nolabeat.

Samstag, 25., 15 bis 18 Uhr, Sonntag, 26. März, 11 bis 15 Uhr: Peter Betzler, Pop-up-Galerie.

Sonntag, 2. April, 11 Uhr: Metrum Big Band.

Donnerstag, 25. Mai, 19.30 Uhr: Trio Klangspektrum.

Donnerstag, 22. Juni, 19.30 Uhr: Klavierduo Stenzl.

Sonntag, 25. Juni, 17.30 Uhr: Abschlusskonzert Bundeswettbewerb Jugend musiziert.

Freitag, 21., bis Sonntag, 30. Juli: Festival Schloss Kapfenburg.

Donnerstag, 28. September, 19.30 Uhr: Wildes Holz.

Dienstag, 3. Oktober, 19 Uhr: Deutschland singt.

Donnerstag, 12. Oktober, 19.30 Uhr: 18. Trude-Eipperle-Rieger-Preis.

Donnerstag, 26. Oktober, 19.30 Uhr: Nacht der Poet:innen.

Freitag, 10. November, 20 Uhr: Gismo Graf Quartett.

Samstag, 11., 15 bis 18 Uhr, Sonntag, 12. November, 11 bis 15 Uhr: Johanna Wittwer, Pop-up-Galerie.

Donnerstag, 23. November, 19.30 Uhr: Diogenes Quartett.

Freitag, 24. November, 16 Uhr: Kinderkonzert Diogenes Quartett.

Freitag, 1. Dezember, 20 Uhr Axel Kühn Trio.

Samstag, 2., 15. bis 18 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, 11 bis 15 Uhr: Judith Wettemann-Ebert, Pop-up-Galerie.