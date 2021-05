Schloss Kapfenburg startet in den Sommer

Das Landratsamt Ostalbkreis hat das Unterschreiten der Sieben-Tage-Inzidenz von 100 amtlich festgestellt, damit sind weitere Öffnungen möglich. Auf Schloss Kapfenburg kehrt nun nach mehr als sechs Monaten Stille endlich das Leben zurück, los geht es an Fronleichnam.

Im ersten Schritt kann wieder Urlaub auf dem Schloss gemacht werden. Auch das Restaurant Fermata darf wieder Gäste begrüßen und die Bildungsarbeit kann in Präsenz stattfinden. Die Hoffnungen des Stiftungsteams sind groß, dass die Inzidenz weiter fällt und Musik, Kunst und Kultur zurückkehren.

„Wenn die Tendenz so bleibt, können wir ab dem 13. Juni endlich wieder Konzerte im Schloss veranstalten, außerdem werden wir im Sommer erneut Märchenstunden und Kalligraphiekurse anbieten“, freut sich Akademiedirektor Moritz von Woellwarth, der im April die Nachfolge von Erich W. Hacker angetreten hat und das Schloss in seiner Position als Chef bislang nur im ungewohnten Dornröschenschlaf kennt. Die Zeit nutzen er und sein Team dennoch sehr produktiv. Planungen für das Jahr 2022 im Bereich Bildung und Gesundheit, dem Kulturbetrieb mit dem Festival, sowie die Pläne zum Ausbau des digitalen Angebots laufen auf Hochtouren.

Gleichzeitig gilt es die Herausforderungen anzunehmen, vor die die Pandemie die Stiftung stellt und Geduld im Endspurt zu zeigen. Kulturelle Veranstaltungen im Trude-Eipperle-Rieger-Konzertsaal sind erst ab Öffnungsschritt zwei wieder möglich. Sehr gut sieht es hingegen für das Festival im Juli aus, schon zum jetzigen Zeitpunkt sind Open Airs wieder gestattet. „Das Festival 2021 wird in einem weitaus kleineren Rahmen als sonst stattfinden, aber es wird stattfinden“ erklärt von Woellwarth. „Mit dem Schloss haben wir glücklicherweise eine Location, in der wir problemlos die Corona-Regelungen umsetzen können. Einiges wird anders als gewohnt, für uns als Team und das Publikum, die Pandemie erfordert Flexibilität. Das Wichtigste ist jedoch das Ergebnis: schöne Konzertabende mit viel Musik und Atmosphäre in einer sicheren Umgebung!“

Karteninhaberinnen und -inhaber werden informiert, sobald das Hygienekonzept genehmigt ist. Fest steht jetzt schon, dass die Luca-App zum Einsatz kommt und die drei „G“ Voraussetzung für den Festivalbesuch sind: genesen, geimpft oder getestet. „Wir arbeiten mit dem Roten Kreuz Lauchheim an einem Konzept, das allen Besuchenden ohne Impfung oder Genesenen-Nachweis eine problemlose Testung ermöglichen wird“, führt von Woellwarth aus und verrät dann, dass Ersatz für Hubert von Goisern gefunden wurde, der seine Tournee ins Jahr 2022 verlegt hat. „Viel darf ich im Moment noch nicht sagen, aber am 24. Juli ist Vollmond und das Publikum kann sich auf einen genialen Sommerabend in New Orleans freuen.“

Sommer auf Schloss Kapfenburg

Märchenstunde für Kinder und Erwachsene: 18. Juni, 16. Juli, 13. August, 24. September, jeweils 17 Uhr (Eintritt frei, Anmeldung erforderlich).

Schreibkunst für Jedermann: 19. Juni, 17. Juli, 14. August, 25. September, 10 bis 18 Uhr.

Accelerando: 2. September, 19 und 20.45 Uhr: Alexej Gorlatch; 23. September, 19.30 Uhr: Stenzel & Kivits.

Festival Schloss Kapfenburg: 24. Juli, 19.30 Uhr: Vollmondnacht; 25. Juli, 19.30 Uhr: La dolce Vita mit Atrin Madani & der Pino Barone Band feat. Roberta Valentini; 29. Juli, 20.30 Uhr: Tim Bendzko; 30. Juli, 20.30 Uhr: Bülent Ceylan; 31. Juli, 20 Uhr: Night of the Voices mit listentojules, On Air & The Velvet Rocks; 1. August, 20.30 Uhr: Joss Stone (special Guest: The Velvet Rocks).