Schloss Kapfenburg: Auftakt mit einem „da Vinci am Flügel“

Informationen und Karten für Camille Bertault & David Helbock mit „Playground“ am Freitag, 3. Februar, um 20 Uhr gibt es unter Telefon 07363/961817, an der Abendkasse und auf www.schloss-kapfenburg.de. Dort gibt es auch Infos zur Pop up-Galerie, eine Anmeldung für den Besuch am Samstag und Sonntag ist nicht notwendig.

Zum Auftakt des Kulturjahrs auf Schloss Kapfenburg sind zwei internationale Jazzstars zu Gast auf Schloss Kapfenburg: Camille Bertault und David Helbock. Die französische Sängerin und der österreichische Pianist präsentieren am Freitag, 3. Februar, um 20 Uhr im Trude-Eipperle-Rieger-Konzertsaal ihr Album „Playground“. Zudem wird die Pop-up-Galerie mit Werken Daniel von Alkiers eröffnet, die auch am 4. und 5. Februar zum Besuch des Schlosses einlädt.

Sie ist Frankreichs „Rising Star“ des Jazzgesangs, er einer der faszinierendsten Pianisten des Kontinents – Camille Bertault und David Helbock. Opulent und vielseitig erkunden sie das unermesslich wundersame Spielfeld des Jazz. Dabei sind beide fesselnde Geschichtenerzähler mit einem tiefen Sinn für Klangfarben und großer Lust, die Grenzen ihres Metiers zu sprengen.

Für Akademiedirektor Moritz von Woellwarth gehört das Konzert zu den Highlights des Jahres. „Die französische Stimmakrobatin Camille Bertault und der ,da Vinci am Fügel’ David Helbock machen Jazz voller Emotionen, das ist rockig, sanft und geheimnisvoll“, freut er sich.

Nach dem Auftakt kann sich das Publikum auf drei weitere erstklassige Acts bei Turnaround freuen: am Donnerstag, 23. März, spielt „nolabeat“ im Rahmen der JazzLights auf dem Schloss, am 10. November ist das Gismo Graf Quartett mit „Gypsy Jazz“ zu Gast und am 1. Dezember kann man das Axel Kühn Trio mit „Lonely Poet“ live erleben. Für die Jazz-Reihe gibt es auch einen VIP-Pass mit dem man keines der Konzerte verpasst und weitere Vorteile erhält. Er ist bis zum 27. Januar buchbar. Im Rahmen Jazzreihe finden auch 2023 wieder die Vernissagen der Pop-up-Galerien statt, den Auftakt macht Daniel von Alkier.

Der aus Lauchheim-Hülen stammende Künstler arbeitet mit verschiedensten Medien wie Malerei, Zeichnung und Fotografie, sein Schwerpunkt liegt auf dem Linolschnitt und der Druckgrafik. Die aus dem Alltag bezogenen Motive schaffen fesselnde Welten voll magischer Details. Im weiteren Lauf des Jahres werden Peter Betzler, Johanna Wittwer und Judith Wettemann-Ebert bei der Pop-up-Galerie ausstellen. Die Pop-up-Galerie ist mit Arebiten von Daniel von Alkier in Anwesenheit des Künstlers am Samstag, 4. Februar, von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag, 5. Februar, von 11 bis 15 Uhr im Bandhaus auf Schloss Kapfenburg bei freiem Eintritt geöffnet.