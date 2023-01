Schäferhundeverein ehrt verdiente Mitglieder

Zu ihrer 59. Jahreshauptversammlung haben sich die Mitglieder des Vereins für Deutsche Schäferhunde Ortsgruppe Lauchheim e.V. im Vereinsheim auf der „Gromberger Heide“ wieder getroffen. In den vergangenen drei Jahren war durch die Pandemie keine Versammlung möglich. Besonders gedacht wurden der verstorbenen Mitglieder: Herbert Gruber, Ehrenmitglied Hans-Werner Schmidle, Lothar Egetenmeyer und Inge Weik.

Der Vorsitzende Hans-Peter Stumpp ließ mit seinem Geschäftsbericht das vergangene Jahr Revue passieren. Durch die Corona Pandemie 2020 wurde der komplette Übungsbetrieb eingestellt, 2021 wurden unter bestimmten Voraussetzungen Prüfungen abgehalten. 2020 bis Mitte 2022 gab es keine Sitzungen und auch kein beliebtes Gockelfest. 2022 hatte der Verein sein 60-jähriges Bestehen. Das Vereinsleben spielte sich nur durch Telefonate ab. Zum 100-jährigen Jubiläum der Landesgruppe 2020 erschien ein Chronikbuch, in dem die Vereinsgeschichte abgedruckt wurde, erstellt von Margit Stumpp.

Der Fahrweg zum Vereinsheim wurde in den Jahren schlechter. Hier hat die Stadt veranlasst, dass dieser neu gemacht wurde. Zur Zeit werden die Außenlampen auf LED Lichter umgerüstet, hier dankte er Manuel Stumpp. Der Vorsitzende gratulierte Jessica Tippner, die auf der Bundessiegerhauptzuchtschau im September mit ihrem Cash einen hervorragenden Platz 28, TSB ausgeprägt, erreichen konnte. Weiterhin bedankte sich Stumpp bei den aktiven Hundeführern, die das Vereinsheim bewirten und pflegen, besonders Thomas und Ingeborg Stumpp, Franz und Heidi Ruck. Der Übungsplatz musste 2022 mehrmals gemäht werden, hier bedankte sich Stumpp beim Organisator Thomas Stumpp und den fleißigen Helfern.

Zuchtwart Walter Schmid hatte keinen Wurf im letzten Jahr abzunehmen. Ausbildungswart Thomas Stumpp trug die Ergebnisse von allen erfolgreichen Prüfungen in der Ortsgruppe und auswärts vor. Ingeborg Stumpp war mit ihrem Mirko auf der Landesausscheidung in Weissenhorn und Tine mit Bina auf der Landes FH in Memmingen. Bei der Zuchtschau in Augsburg startete Jessica Tippner mit Cash, Ingeborg Stumpp mit Joggi und Tine Weigt mit Franzi erfolgreich.

Jugendwartin Ingeborg Stumpp berichtete von den Aktivitäten mit den Jugendlichen im Verein. Aus dem Bericht der Kassenwartin Ingeborg Stumpp war zu entnehmen, dass man durch die Pandemie und ohne die Veranstaltung „Gockelfest“ ohne ein Minus abschließen konnte. Bürgermeisterin Andrea Schnele überbrachte Grüße der Stadt Lauchheim.

Geehrt wurden:

Für 25-jährige Mitgliedschaft: Im Jahr 2021 Manuel Stumpp und Clemens Mühlich, im Jahr 2022 Otto Merz und Heinrich Rein, im Jahr 2023 Rainer Fischer und Hariolf Lutz.

Für 40-jährige Mitgliedschaft: Im Jahr 2021 Rolf Strähle, im Jahr 2022 Johann Jast, im Jahr 2023 Walter Schmid.

Für 50-jährige Mitgliedschaft: Martha und Ehrenmitglied Walter Fisel, die leider wegen Krankheit nicht da sein konnten. Karlheinz Knoblauch und Thomas Stumpp

Für sechsjährige Amtstätigkeit: Franz Ruck, zweiter Vorsitzender, für zehnjährige Amtstätigkeit: Ingeborg Stumpp– Jugendwartin und mittlerweile auch Kassenwartin, Andreas Stumpp - ehemaliger Kassenprüfer, Peter Preissler - aktueller Kassenprüfer (mittlerweile schon zwölf Jahre),

Für 20-jährige Amtstätigkeit: Margit Stumpp – Schriftwart, die davor schon aktiv den Schreibverkehr tätigte.

Für 30-jährige Amtstätigkeit: Walter Schmid, - Zuchtwart zuvor Ausbildungswart.Der zweite Vorsitzende Franz Ruck hielt eine Laudatio für den Vorsitzenden Hans-Peter Stumpp. Dieser ist fast 55 Jahre im Verein, der jetzt 61 Jahre besteht. Er bedankte sich im Namen aller Mitglieder für all sein Wirken, besonders beim Kampf um die Bleibe auf der „Gromberger Heide“ und dem Neubau des abgebrannten Vereinsheimes und vieles mehr – mit der Bitte als Kapitän weiter das „Ruder“ zu führen.

Bei den anschließenden Wahlen stellten sich alle Amtsträger wieder zur Verfügung. Lediglich das Amt des Jugendwarts wurde neu besetzt. Gewählt wurden: Vorsitzender Hans-Peter Stumpp, 2. Vorsitzender Franz Ruck, Zuchtwart Walter Schmid, Ausbildungswart Thomas Stumpp, Jugendwart Thomas Pfitzer, Kassiererin Ingeborg Stumpp, Schriftwart Margit Stumpp, erster Beisitzer Harald Geiß, zweiter Beisitzer Manuel Stumpp, Kassenprüfer Peter Preissler, Kassenprüferin Petra Utz, Delegierte zur LG-Tagung: Hans-Peter Stumpp und Franz Ruck, Ersatzdelegierte: Walter Schmid und Thomas Stumpp.

Der Vorsitzende schlug vor, dass in diesem Jahr am 18. Mai wieder ein Gockelfest auf dem Plan steht. Hierzu würden zum Aufbau, dem Fest selbst und zum Abbau fleißige Helfer benötigt.

Margit Stumpp hielt hierzu einen Rückblick über das Vereinsgeschehen von Beginn des Vereins an. Emsiges Vereinsleben und viele Aktionen mit helfenden Händen war selbstverständlich. Hier ist bei vielen Vereinen ein Rückgang zu verzeichnen. Sie bat darum, am Gockelfest selbst, mit Familienmitgliedern, Freunden mitzuhelfen, damit dieses beliebte Fest nicht von wenigen gestemmt werden muss.