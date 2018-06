Schade für die Demokratie

Die Stadt Lauchheim bekommt mit allergrößter Wahrscheinlichkeit eine der wenigen Bürgermeisterinnen in der weiteren Umgebung: Das ist eine tolle Nachricht. Weniger schön ist die Aussicht für die Wählerinnen und Wähler am 8. März. Sie haben nämlich keine große Wahl.

Schade für die Kandidatin Andrea Schnele: Ihr bleibt zwar ein Wahlkampf im eigentlichen Sinne des Wortes erspart, aber eben auch die Genugtuung, ihre eigenen politischen Visionen im demokratischen Wettstreit durchzusetzen. Schade auch für Lauchheim. Eigentlich sollte man den Bürgermeisterposten in der idyllischen Deutschorden-Stadt mit ihrer weitgehend intakten Sozialstruktur, der gesunden Wirtschaft und der fast idealen Verkehrsanbindung für einen Traumjob halten? Oder ist das nicht mehr so? Will keiner mehr Bürgermeister werden?

Es ist schon wahr: Der Kleinstadt-Schultes als Alleinherrscher, wie ihn einst Willy Reichert alias Gottfried Gscheidle im TV-Klassiker „Schwäbische Geschichten“ gab, gehört einer längst vergangenen Zeit an. Bürgermeister ist ein Management-Job, der enormes Wissen, viel Zeit und nebenbei ein dickes Fell abverlangt. Mehr als andere Führungskräfte stehen Bürgermeister im Kreuzfeuer der Kritik und manchmal ist ihr Gestaltungsspielraum viel kleiner, als die Bürger denken. Dennoch: Wer politisch denkt und Verantwortung sucht, der sollte auch ein Amt anstreben. Selbst auf die Gefahr hin, bei einer Wahl zu unterliegen. Das gehört zur Demokratie.